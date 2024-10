DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA, SQUADRE MOLTO DISTANTI IN CLASSIFICA

La diretta Sampdoria Fiorentina Primavera in programma per l’ottava giornata di campionato al Campo Sportivo Tre Campanili di Bogliasco alle ore 18:30 di lunedì 21 ottobre 2024 ci consegna una sfida in cui le squadre impegnate si trovano ben distanti nella classifica della Primavera 1 2024/2025. Il diciassettesimo posto attualmente occupato preoccupa i liguri, che hanno sin qui raccolto solamente cinque punti al pari dell’Empoli. Per questa ragione i blucerchiati hanno bisogno di risollevarsi al più presto provando anche a riscattare le ultime due sconfitte subite in altrettante gare.

Discorso molto diverso invece per la Fiorentina Primavera, capace appunto di raggiungere quota 15 in classifica così da guidarla in vetta solitaria ad un punto dalla Roma in seconda posizione. Questa potrebbe dunque essere l’occasione per i viola di confermarsi al comando se non di allungare sugli inseguitori se la Samp non sarà in grado di tener loro testa. Ricordiamo infine che la direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Gioele Iacobellis, proveniente dalla sezione AIA di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Ilario Montanelli, da Lecco, e Salvatore Nicosia, da Saronno.

DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Come di consueto, la diretta Sampdoria Fiorentina Primavera sarà garantita da Sportitalia, l’emittente che detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite del campionato Primavera 1 nella stagione 2024/2025 attualmente in corso. Chiunque voglia vedere la partita dovrà quindi sintonizzarsi su Primavera TV sul canale 60 per i possessori di smart tv oppure via streaming sul sito di Sportitalia.

SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa che la diretta Sampdoria Fiorentina Primavera cominci, cerchiamo di capire quelle che saranno le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni. Il tecnico Alessandro Lupi potrebbe decidere di tornare a schierare i suoi con il 4-3-3 ammirato nella sconfitta interna patita per 1 a 0 contro l’Inter piuttosto che riproporre il 4-2-3-1 che era invece costato il netto 3 a 0 sul campo della Cremonese optando quindi per un approccio più offensivo contro un avversario così ostico come la Fiorentina Primavera.

I giovani viola di mister Daniele Galloppa, che può riabbracciare Harder al rientro dall’impegno in Elite League con l’Under 20 del commissario tecnico Bernardo Corradi, non si vogliono invece fermare ed ineguono il terzo successo consecutivo dopo aver battuto sia i rivali della Juventus che la Roma, diretta concorrente quest’anno per lo scudetto di categoria.

DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA, LE QUOTE

Proviamo infine ad analizzare quale sarà il pronostico e dunque l’esito finale della diretta Sampdoria Fiorentina Primavera per questa ottava giornata della Primavera 1 tramite le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive.