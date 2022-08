Video/ Sassuolo Milan (0-0) highlights: tegola Berard, Diavolo spento (Serie A)

VIDEO SASSUOLO MILAN: TEGOLA BERARDI

Sale a quota 8 il Milan, in testa alla classifica, ma attendendo le altre partite di Serie A che devono ancora scendere in campo. Video di Sassuolo Milan che non darà emozioni in quanto a gol, visto il pari a reti bianche tra le due compagini che si sono affrontate oggi al Mapei Stadium. Primo tempo che vede un Rafael Leao subito in grande spolvero con un ottima prestazione e tre tiri immediati. L’occasione, la prima degna di nota, vede Domenico Berardi sbagliare dagli undici metri contro Mike Maignan che lo sfida e lo batte gettandosi sulla sua destra. Un rigore non calciato bene per Berardi che poi lascerà il campo a seguito di un suo bruttissimo infortunio che lo porterà in lacrime ad uscire anzitempo. Partita e ritmi che vengono visibilmente condizionati da questa tegola in casa Sassuolo.

Ritmi non molto alti nel secondo tempo anche con gli ingressi in campo di De Ketelaere e Messias, con quest’ultimo che ha messo un po’ di pepe in campo. Non incide nemmeno Giroud che non è stato servito dai compagni con costanza. Nel finale il Sassuolo prova a farsi vedere senza trovare la giocata giusta con una palla interessante dalla destra che attraversa tutta l’area di rigore senza che Rogerio, ci arrivi per pochi centimetri chiuso da Florenzi che poi lascerà il campo, anche lui come Berardi, per un infortunio. Milan che gioca gli ultimi minuti in 10 uomini e difende il pareggio. Soltanto un punto per il Milan che pareggia la sua seconda partita in trasferta dopo quella contro l’Atalanta.

VIDEO SASSUOLO MILAN: IL TABELLINO

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogeiro; Frattesi (69′ Matheus Henrique), Lopez, Thorstvedt (69′ Harroui); Berardi (52′ Defrel), Pinamonti (84′ Alvarez), Kyriakopoulos (84′ Marchizza). All. Dionisi. A disp. Pegolo, Russo, Ayhan, Obiang, D’Andrea, Tressoldi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer (79′ Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Pobega (57′ Tonali), Bennacer; Saelemaekers (57′ Messias), Diaz (57′ De Ketelaere), Leao; Giroud (73′ Adli). All. Pioli. A disp. Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo Touré, Bakayoko, Gabbia

Arbitro: Ajroldi di Molfetta

Ammoniti: 27′ Theo Hernandez, 43′ Saelemaekers, 64′ Frattesi, 76′ Ferrari, 86′ Defrel, 90+7′ Alvarez

