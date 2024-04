Video/ Sassuolo Milan (3-3) gol e highlights: Okafor realizza la rete del pareggio! (Serie A, 14 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SASSUOLO MILAN: LA SINTESI

Presso l’impianto Mapei Stadium-Città del Tricolore le compagini di Sassuolo e Milan chiudono la loro gara in parità sul 3 a 3 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti vanno immediatamente al tiro calciando largo con Florenzi al 2′ ed i padroni di casa replicano riuscendo invece a sbloccare il punteggio con la rete del vantaggio firmata al 4′ da Andrea Pinamonti, assistito dal collega Thorstvedt. I neroverdi, sostituito per infortunio Toljan con Tressoldi al 9′, mettono quindi a segno il gol del bis con Laurienté verso il 10′.

Il Diavolo tenta di rispondere vedendosi negare una rete per fuorigioco ravvisato nei confronti di Chukwueze al 17′ ed accorcia dunque le distanze al 20′ con il gol realizzato da Rafa Leao, autore di un grande slalom in mezzo a due difensori del Sassuolo, che si salva infine al 45′ con le parate provvidenziali di Consigli sia su Florenzi che sui due spunti di Theo Hernandez. Nella ripresa gli emiliani continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore triplicando al 53′ con la doppietta di Laurienté, il quale approfitta della staticità della retroguardia milanista su passaggio del subentrato Defrel. Proprio lo stesso Laurienté spreca in malo modo un contropiede potenzialmente letale al 59′ e sul ribaltamento di fronte il Milan va a segno con Jovic, insaccando sulla conclusione di Leao parata da Consigli.

Il nigeriano Chukwueze fa posto a Pulisic una manciata di secondi dopo essersi visto annullare un altro gol per fuorigioco segnalato dal VAR ed è infine il neo entrato Okafor a ripristinare l’equilibrio in maniera definitiva sull’appoggio di petto di Gabbia con un tiro al volo all’84’. Per quanto riguarda la disciplina, l’arbitro Davide Massa dalla sezione di Imperia ha estratto il cartellino giallo in quattro casi per ammonire Ferrari, Tressoldi e Pinamonti da una parte oltre a Thiaw, che salterà il derby nel prossimo weekend poichè già diffidato, dall’altra. Il pareggio maturato in quel di Reggio Emilia permette al Sassuolo di raggiungere quota 26 mentre il Milan sale a 69 punti nella classifica della Serie A dopo questa trentaduesima giornata di campionato.

