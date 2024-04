DIRETTA/ Sassuolo Milan video streaming tv: nei precedenti il trend è rossonero (Serie A, 14 aprile 2024)

DIRETTA SASSUOLO MILAN: I PRECEDENTI

Il Sassuolo contro il Milan ha ottimi precedenti in Serie A, avendo segnato 30 gol contro i rossoneri. Solo contro il Genoa (34 gol) ha fatto meglio nel massimo campionato. Dopo aver vinto le prime tre partite casalinghe di Serie A contro il Milan tra il 2014 e il 2016, il Sassuolo ha raccolto solo un punto nelle successive sette partite al Mapei Stadium. Solo contro il Napoli (otto partite) il Sassuolo ha una striscia di gare interne senza successi più lunga rispetto al confronto con i rossoneri (sette partite) nel torneo. Il Sassuolo ha evitato la sconfitta in tre delle ultime quattro partite di Serie A (una vittoria, due pareggi), un risultato ottenuto tante volte quante nelle precedenti 14 partite (una vittoria, due pareggi, 11 sconfitte).

Formazioni Sassuolo Milan/ Quote: tanto turnover per Pioli! (Serie A, oggi 14 aprile 2024)

Il Milan ha ottenuto 68 punti finora dopo 31 partite giocate in questo campionato, un punto in più rispetto ai 67 punti ottenuti nella stagione dell’ultimo Scudetto (2021/22) allo stesso punto del torneo. L’unica volta che i rossoneri hanno guadagnato più di 70 punti dopo 32 partite in un singolo campionato di Serie A nell’era dei tre punti per vittoria è stata nel 2003/04 (79 punti). Il Sassuolo ha segnato in tutte le ultime 10 partite casalinghe di Serie A, una statistica che ha superato solo tre volte in passato: 11 gol tra maggio 2015 e gennaio 2016, 11 gol tra settembre 2019 e febbraio 2020 e 14 gol tra dicembre 2020 e maggio 2021. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Sassuolo Inter Primavera (risultato finale 0-3): Quieto mattatore assoluto! (oggi 12 aprile 2024)

DIRETTA SASSUOLO MILAN, STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Va meno bene oggi per chi vuol vedere la diretta Sassuolo Milan: questa partita sarà visibile solo per gli abbonati di DAZN e non comprenderà anche quelli di Sky. Ovvimanete la stessa cosa vale anche per chi non guarderà la partita dal proprio salotto di casa ma in giro con uno smartphone: in questo caso per sintonizzarsi sulla diretta streaming di Sassuolo Milan basterà avere installata l’app di DAZN.

SASSUOLO MILAN: BALLARDINI SUL FILO!

Sassuolo Milan, in diretta domenica 14 aprile 2024 alle ore 15.00, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Il Sassuolo ha iniziato la stagione con l’obiettivo consueto di ottenere una salvezza tranquilla. Tuttavia, il rendimento è stato deludente e ha portato all’esonero di Dionisi. Al suo posto è subentrato Davide Ballardini. Gli emiliani si trovano attualmente al penultimo posto in classifica con 25 punti, a due punti dalla zona salvezza. Nell’ultima giornata hanno pareggiato 2-2 in trasferta contro la Salernitana.

DIRETTA/ Lecce Sassuolo Primavera (risultato finale 1-1): Metaj pareggia in extremis! (oggi 6 aprile 2024)

Il Milan aveva ambizioni di lottare per lo scudetto, ma il percorso sembra compromesso. La squadra di Pioli ha avuto un avvio incerto, ma si trova comunque tra le prime posizioni del campionato. Attualmente occupa il secondo posto in classifica con 68 punti, distante quattordici punti dall’Inter in testa e con sei punti di vantaggio sulla terza Juventus. Nell’ultimo turno ha ottenuto una vittoria per 3-0 in casa contro il Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

E’ interessante capire le scelte operate dagli allenatori in vista dela diretta Sassuolo Milan. Per il Sassuolo, mister Ballardini si affiderà al suo collaudato 4-2-3-1, schierando Consigli a difendere i pali; in difesa Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; due uomini d’ordine e di inserimento a centrocampo,Thorstvedt, Henrique; i tre trequartisti tutto brio e fantasia, Defrel, Bajrami, Laurienté; con la sola punta Pinamonti. Il Milan di Stefano Pioli agirà col solito spartito, il 4-2-3-1 ma farà correttivi alla formazione per far rifiatare i migliori in vista del ritorno di coppa con la Roma: sicuramente in porta non ci sarà Maignan ma Sportiello; in difesa Florenzi al posto di Calabria con Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; a centrocampo turnover con Adli, Reijnders; e in avanti Chukwueze al posto di Pulisic e Jovic al posto di Giroud.

QUOTE SASSUOLO MILAN

Per coloro che oggi volessero tentare la fortuna e provare una puntata sulla diretta Sassuolo Milan, andiamo avedere quali sono le quote messe a disposizione da Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.73.











© RIPRODUZIONE RISERVATA