Video/ Sassuolo Napoli (2-2) gol e highlights: Ferrari di testa gela gli azzurri

Il Napoli impatta in casa del Sassuolo dopo essere andato in vantaggio di due reti grazie a Fabian Ruiz e Mertens. Nella seconda frazione, dopo l’infortunio di Insigne nell’intervallo, devono abbandonare il campo anche Fabian Ruiz e Koulibaly. Tutti e tre i calciatori saranno da valutare in vista della sfida con l’Atalanta. Ritornando al match il Sassuolo nel secondo tempo trova i gol di Scamacca e G.Ferrari che fissano il risultato sul due a due. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Giocata di tacco di Berardi su Frattesi, quest’ultimo prova l’apertura ma la sfera termina fuori. Berardi in mezzo per Traorè, si alza la bandierina del fuorigioco. Zielinski sigla ma era stato fischiato fuorigioco già in precedenza. Lozano per Zielinski che serve Fabian Ruiz, tiro respinto. Ottimo inizio del Napoli. Insigne cerca il cross e trova un calcio d’angolo. Buco del Napoli, inserimento di Frattesi su servizio di Traorè, esce bene Ospina dopo l’aggancio sbagliato del centrocampista.

Grandissima occasione per Zielinski che in area, con il destro, la manda alle stelle! Insigne che scappa via servito da Mario Rui e conclude in allungo, trovando però Consigli pronto a neutralizzare. Lobotka per Mertens che viene pescato in fuorigioco. Berardi ci prova da fuori area, facile parata per Ospina. Zielinski servito in area, il cross non trova nessuno. Stiamo assistendo ad una gara ad altissima intensità. Rogerio commette un fallo tattico su Lozano e si prende il giallo. Grande palla per Insigne in area, tiro di punta ed ottima risposta di Consigli. Si incarta Ferrari che regala un calcio d’angolo. Cross di Lozano, devia Rogerio, e Consigli salva in angolo. Insigne prova il tiro a giro, palla fuori. Raspadori prova il tiro in area, facile presa per Ospina. La mette giù Ferrari in area, conclusione centrale preda di Ospina. Termina una bella prima frazione sullo zero a zero tra Sassuolo e Napoli.

SECONDO TEMPO

Nel Napoli Insigne deve lasciare il campo per un indurimento muscolare, al suo posto c’è Insigne. Berardi prova a fare tutto da solo ma viene chiuso. Bella iniziativa di Traorè che la mette in mezzo ma trova la chiusura in calcio d’angolo. Koulibaly sbaglia e poi rimedia. Servizio per Elmas che sbaglia il passaggio decisivo. Zielinski ci prova da fuori area, para facile Consigli. Fabian Ruiz! La sblocca il Napoli! Assist di Zielinski per lo spagnolo che non lascia scampo a Consigli. Berardi duro su Rrahmani, arriva il giallo per lui. Napoli che ora può sfruttare gli spazi lasciati dal Sassuolo. Mertens! Secondo assist di giornata per un sontuoso Zielinski per il belga che entra in area e supera Consigli! Nel Napoli esce Mertens ed entra Petagna, deve uscire anche Fabian Ruiz per Politano. Lo spagnolo si è fermato da solo e deve uscire. Prova Scamacca, para facile Ospina. Il Sassuolo sta provando a riaprirla. Napoli che prova ora a controllare la partita, il Sassuolo deve provare il tutto per tutto. Scamacca! La riapre il Sassuolo! Stop di petto in area e grandissimo tiro che non lascia scampo a Ospina! Gara riaperta a quindici minuti dal termine, può accadere ancora di tutto.

Si ferma da solo Koulibaly che deve uscire, altro problema muscolare per il Napoli che ha già perso Insigne e Fabian Ruiz. Piove sul bagnato per il Napoli, entra Juan Jesus. Angolo per il Sassuolo che ha trovato in Kyriakopoulos un ingresso importantissimo, suo l’assist per Scamacca. Pallone recuperato da Petagna che travolge tutto e tutti, il passaggio per Politano non è sfruttato bene dal compagno di squadra. Kyriakopoulos subisce fallo da Politano, giallo per l’esterno d’attacco. Arriva il giallo per Henrique che ferma una ripartenza del Napoli. Demme spende il giallo, punizione da fuori area per il Sassuolo. Ferrari! La riprende il Sassuolo! Cross di Berardi che trova lo stacco di testa del difensore lasciato solissimo in area. Spalletti viene espulso per proteste dalla panchina. Defrel! La ribalta il Sassuolo! Il direttore di gara viene chiamato al VAR e annulla per il fallo di Berardi su Rrahmani. Termina un bellissimo match sul due a due tra Sassuolo e Napoli.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (17′ st Kyriakoupoulos); Frattesi (32′ st Harroui), Lopez, Traore (16′ st Henrique); Berardi, Scamacca, Raspadori (43′ st Defrel). A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Muldur. Allenatore: Dionisi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly (35′ st Juan Jesus), Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz (21′ st Politano); Lozano (29′ st Demme), Zielinski, Insigne (1′ st Elmas); Mertens (21′ st Petagna). A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Malcuit, Ounas. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

MARCATORI: 7′ st Fabian Ruiz (N), 15′ Mertens (N), 27′ st Scamacca (S), 44′ st Ferrari (S),

NOTE: Espulso Spalletti (N). Ammoniti: Rogerio, Berardi, Henrique (S); Politano, Demme (N). Recupero: 1′ pt, 5′ st.

