DIRETTA SASSUOLO NAPOLI/ Video streaming tv: l’arbitro del match è Ivano Pezzuto

Ivano Pezzuto, arbitro di Lecce, è il fischietto cui è stata affidata la diretta di Sassuolo Napoli. Alassio e Liberti saranno gli assistenti al Mapei Stadium, poi avremo Di Martino come quarto uomo e Nasca al Var, con la collaborazione di De Meo all’Avar. Cosa ci dice la stagione di Pezzuto? Per il salentino questa sarà la sesta partita diretta in Serie A, per la prima volta nel 2021-2022 si trova a che fare con queste due squadre mentre l’ultima direzione risale al 22 novembre, in Torino Udinese. Le sue cifre parlano di zero espulsioni e un solo rigore fischiato, in Udinese Juventus alla prima giornata.

Poi abbiamo una media di 4,2 ammonizioni per partita, che però si abbassa a 3,7 se prendiamo in considerazione l’unica partita di Serie B fischiata quest’anno, Como Alessandria in cui Pezzuto è riuscito a chiudere mostrando un solo cartellino giallo. Stiamo insomma parlando di un arbitro che sa farsi rispettare senza dover ricorrere a troppe sanzioni disciplinari; sarà dunque interessante scoprire se la diretta di Sassuolo Napoli seguirà questo trend oppure se avremo un nuovo record di ammonizioni, per il momento il primato stagionale di Pezzuto è di 7 gialli, estratti in Cagliari Roma con la vittoria dei giallorossi alla Sardegna Arena, il 27 ottobre. (agg. di Claudio Franceschini)

SASSUOLO NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sassuolo Napoli di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

SASSUOLO NAPOLI: LUCIANO SPALLETTI CERCA LA FUGA AL MAPEI STADIUM

Sassuolo Napoli sarà diretta dall’arbitro Ivano Pezzuto della sezione AIA di Lecce. La sfida del Mapei Stadium, in programma mercoledì 1 dicembre alle ore 20:45, sarà valevole per la 15^ giornata di Serie A. Nell’ultima giornata, il Sassuolo ha conquistato un brillante successo, vincendo in casa del Milan con il risultato di 1-3. A pochi giorni di distanza, la squadra di Alessio Dionisi troverà di fronte ad un’altra capolista del campionato. I neroverdi con 18 punti sono collocati nella parte centrale della classifica.

Il Napoli, ha riscattato la prima sconfitta in campionato, battendo con un netto 4-0 la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Successo, che in concomitanza con il tonfo del Milan, ha permesso alla formazione di Luciano Spalletti di andare al comando della classifica in solitaria, staccando i rossoneri di tre punti. Vantaggio che i partenopei proveranno ad incrementare, con l’obiettivo scudetto che diventa sempre più concreto. La gara contro il Sassuolo non sarà però semplice, e se diamo un’occhiata alla scorsa stagione, i neroverdi non hanno mai perso contro gli azzurri. Nella gara di andata infatti i neroverdi vinsero 0-2 all’ex stadio San Paolo, mentre quella di ritorno terminò con uno spettacolare 3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO NAPOLI

Vediamo le probabili formazioni di Sassuolo Napoli di Serie A. Alessio Dionisi dovrebbe riproporre la formazione vincente contro il Milan. In attacco confermato Scamacca, autore di una grande prestazione a San Siro. Questo il probabile undici titolare dei neroverdi, modulo 4-3-3: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Anche Luciano Spalletti dovrebbe riproporre l’undici schierato nell’ultima giornata, in cui ha battuto con un netto 4-0 la Lazio. In attacco confermato Mertens, con Lozano, Zielinski e Insigne sulla trequarti, mentre a comporre la mediana, il duo Ruiz-Lobotka. Ecco la probabile formazione titolare del Napoli, schierata con il modulo 4-2-3-1: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Sassuolo Napoli di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. L’eventuale vittoria del Sassuolo, abbinata al segno 1 è quotata 3.90. Da non sottovalutare il pareggio, con il segno X che viene proposto a 3.85. Ad avere i favori dei pronostici è il Napoli, il suo successo è presentato con una quota di 1.85.



