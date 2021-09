Video/ Sassuolo Torino (0-1) gol e highlights: comincia a vedersi la mano di Juric

Poteva essere la gara dei rimpianti per il Torino che nel corso della gara – che inaugura la quarta giornata di Serie A – con il Sassuolo aveva colpito due legni con Brekalo e Praet (poi uscito per infortunio), graziato Consigli con Lukic e provato a lasciare il segno con Sanabria, fermato dai salvataggi sulla linea di Ferrari e Maxime Lopez, invece nel video Sassuolo Torino 0-1 vedremo che a sette minuti dal novantesimo ci ha pensato Pjaca a risolvere la contesa in favore dei granata che vincono con il risultato di 0-1 e ottengono così la seconda vittoria di fila allontanandosi dalle zone basse della classifica, mentre perdono ulteriore terreno i neroverdi – anche loro recriminano per il palo scheggiato da Frattesi nelle fasi iniziali del match – che dopo l’esordio vincente in casa dell’Hellas Verona non sono più riusciti a ritrovare i tre punti.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA/ Diretta tv, Dawidowicz insidia Magnani?

Juric è arrivato da poco ma si comincia già a vedere la sua impronta: l’ultimo gol incassato dal Toro risale allo scorso 28 agosto, da allora la saracinesca di Vanja Milinkovic-Savic – bravissimo nel recupero a dire di no a Ferrari che aveva cercato di pareggiare i conti con un colpo di testa – è rimasta sempre abbassata. La cura maniacale della fase difensiva è sempre stato un marchio di fabbrica e punto di forza del tecnico croato, non a caso l’Hellas era tra le squadre che subiva meno reti. Dionisi invece paga l’inesperienza nella massima categoria, per la seconda volta di fila perde in dirittura d’arrivo lasciando un altro punto per strada che potrebbe pesare nella corsa verso una salvezza tranquilla.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN/ Diretta tv: Romagnoli ancora in panchina?

VIDEO SASSUOLO TORINO 0-1, LE DICHIARAZIONI

Altro rospo da ingoiare per Alessio Dionisi, una sconfitta diversa rispetto a quella con la Roma ma che brucia ugualmente se non di più: “Non sono triste, bisogna accettare il risultato anche se perdi, fa parte del gioco, al netto delle occasioni il Torino ha meritato di vincere. C’è un po’ di rammarico giusto perché eravamo partiti bene però poi abbiamo rovinato tutto mettendola sul piano fisico, e lì i granata sono più attrezzati. Qualche volta abbiamo verticalizzato troppo velocemente, va bene chiudere le azioni ma senza farsi prendere dalla frenesia, questo ci ha penalizzato alla lunga visto che nel finale eravamo davvero stanchi. Facciamo mea culpa, io in primis, e andiamo avanti”.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: tutto facile per l'Inter? 4^ giornata

Ivan Juric è consapevole di aver imboccato la strada giusta: “Anche gli anni scorsi facevo grandi partite col Sassuolo e poi perdevo o vedevo sfumare la vittoria all’ultimo, stavolta è andata diversamente. Bene così, bella prestazione, tante occasioni create e ne abbiamo concesse pochissime, tre punti strameritati. Difficile non tirare in ballo la sfortuna quando colpisci due pali e gli avversari salvano per due volte sulla linea, ci è mancato giusto un po’ di cattiveria in più davanti alla porta, per il resto non ho nessun appunto da fare ai ragazzi. Sui trequartisti ho l’imbarazzo della scelta e mi piace averlo, mi dispiace solo per Praet che si è fatto male, è un giocatore completo che può darci una grossa mano. Pobega è giovane, lo tenevo d’occhio già dai tempi del Pordenone e lo scorso anno allo Spezia è cresciuto tanto, può ancora migliorare soprattutto nella gestione della palla”.

VIDEO SASSUOLO TORINO 0-1, IL TABELLINO

SASSUOLO-TORINO 0-1 (0-0)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (65′ Junior Traorè); Maxime Lopez, Frattesi (75′ Harroui); Berardi, Djuricic (87′ Defrel), Boga (66′ Kyriakopoulos); Raspadori (65′ Scamacca). All. Alessio Dionisi.

TORINO (3-4-2-1): Vanja; Djidji, Bremer, Ricardo Rodriguez; Singo (77′ Vojvoda), Lukic, Pobega (77′ Mandragora), Ola Aina (52′ Ansaldi); Brekalo (77′ Pjaca), Praet (65′ Linetty); Sanabria. All. Ivan Juric.

ARBITRO: Marco Piccinini (sez. di Forlì).

AMMONITI: 12’ Bremer (T), 35’ Ola Aina (T), 54′ Ricardo Rodriguez (T), 90’+5′ Djidji (T).

RECUPERO: 1′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 83′ Pjaca (T).

VIDEO SASSUOLO TORINO





© RIPRODUZIONE RISERVATA