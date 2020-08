Video/ Sassuolo Udinese (0-1) gol e highlights. Gotti: “Potrei restare” (Serie A)

L’Udinese chiude in bellezza con 3 vittorie nelle ultime quattro partite il campionato di Serie A, il Sassuolo nonostante il ko si prende l’ottavo posto in classifica, prima squadra dopo le big e dunque con i preliminari di Coppa Italia risparmiati nella prossima stagione. I padroni di casa partono forte e prendono subito in mano le redini del gioco, al 13′ Traoré serve Caputo che conclude in diagonale ma colpisce un clamoroso palo. Al 23′ è l’Udinese ad avere una occasione per passare in vantaggio, con una grande percussione di Stryger Larsen che va alla conclusione trovando la traversa. Si chiude con Traoré che non trova l’assist vincente per Caputo, ma a inizio ripresa sono i friulani a realizzare quello che sarà il gol partita: segna Okaka, che appoggia comodamente in rete un assist di Lasagna partito in progressione in contropiede. Al quarto d’ora però è ancora l’Udinese a rendersi pericolosa, con Troost-Ekong che non sfrutta d’un soffio un assist di De Paul. Fofana prende il posto di Zeegelaar poi al 19′ Raspadori manca la porta con un interessante tocco sotto che aveva scavalcato Musso. Finale di partita col Sassuolo a caccia del pareggio e Berardi coglie una clamorosa traversa: è l’ultima vera chance, l’Udinese porta a casa una vittoria che fa morale ma il piazzamento finale in classifica dei neroverdi è comunque eccellente.

VIDEO SASSUOLO UDINESE: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per De Zerbi l’ottavo posto è il segnale più tangibile della crescita del Sassuolo: “Dobbiamo scindere la partita di oggi dal campionato intero e dalla posizione che abbiamo raggiunto. Oggi avremmo meritato qualcosa in più rispetto a quanto dice il risultato. C’è qualche episodio discutibile e dispiace chiudere con una sconfitta. Siamo arrivati ottavi, un risultato strepitoso e il merito va suddiviso in parti uguali con tutti: dal magazziniere, ai giocatori, alla società, al mio staff, alla gente che lavora dietro le quinte negli uffici. Il Sassuolo è un’azienda composta da tantissime persone, mi piace pensare a tutti e ringraziare tutti e attribuire a ognuno di essi il pezzettino per aver raggiunto un risultato storico. E’ vero che il Sassuolo si è già qualificato in Europa League, ma arrivare ottavi quando nessuna delle 7 big ha bucato, vuol dire tanto“. Luca Gotti non esclude che la sua avventura all’Udinese possa continuare: “Sono molto contento per la vittoria di stasera, non tanto in relazione alla classifica ma più che altro in relazione alla voglia che abbiamo dimostrato di avere per andare a prenderci una vittoria così contro una squadra capace e in forma. Noi abbiamo fatto del nostro meglio e i dati sono diventati eloquenti, perché la squadra ha mostrato le sue qualità, che oggi hanno portato tre punti che rendono la classifica un po’ più adeguata al livello della squadra. Mi piace pensare che la vittoria di stasera sia dedicata alla città e a tutti i tifosi, perché sarebbe stato bello averli con noi oggi. Devo infine ribadire che io sono orgoglioso che l’Udinese voglia pensare di proseguire insieme a me, non è una cosa scontata e mi rende molto felice. Io sarei ben contento di continuare, poi da domani dobbiamo ragionare sul modo in cui questo può accadere.”

VIDEO SASSUOLO UDINESE





© RIPRODUZIONE RISERVATA