Video/ Scafati Tortona (94-91) sintesi e highlights: ventitre punti per Nunge! (Lega A, 17 marzo 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI SCAFATI TORTONA: LA SINTESI

Al PalaMangano la Givova Scafati Basket supera la Bertram Derthona Tortona per 94 a 91 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da coach Boniciolli partono benissimo e riescono presto a prendere in mano il controllo delle operazioni nonostante gli sforzi compiuti dagli ospiti guidati da coach De Raffaele nel tentativo di non dover poi rimontare un passivo importante.

I minuti scorrono sul cronometro ed i piemontesi provano a correggere le disattenzioni mostrate in avvio di match aggiudicandosi il parziale per 23 a 19 riducendo tuttavia di soli quattro punti il distacco dai campani, bravi comunque a rispondere colpo si colpo concedendo poco o nulla. Nel secondo tempo il copione non cambia rispetto a quanto ammirato sul finire della frazione di gioco precedente ed infatti i bianconeri completano la rimonta con la tripla messa a segno da Chris Dowe quasi allo scadere visto che sul fronte opposto Demetre non la vanifica sbagliando invece il tiro da lui poi provato dalla distanza.

Nell’ultima parte dell’incontro i gialloblu ritrovano e risfoderano quella brillantezza che li aveva contraddistinti in avvio di partita riuscendo a spuntarla nel lungo botta e risposta finale. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventitreesimo turno di campionato permettono alla Givova Scafati di salire a quota 22 nella classifica della Lega A di basket raggiungendo in questo modo proprio i diretti rivali di giornata della Derthona Tortona, rimasti appunto fermi a 22 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI SCAFATI TORTONA: IL TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Scafati abbia meritato di ottenere questo successo a cominciare dalla maggior precisione al tiro complessiva registrata, ovvero il 52.5% contro il 51.8%, rispetto a Tortona avendo anche dominato a rimbalzo, 34 a 24 totali dei quali 11 a 7 in attacco e 23 a 17 in difesa, avendo effettuato più stoppate, 3 a 1, rubato più palle, 8 a 7, ma avendone perse un numero maggiore in confronto ai campani, 12 a 10. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero ventiquattro John Richard Nunge grazie ai 23 punti messi a segno per la Givova. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Bertram Derthona a causa del 23 a 18 nel computo dei falli personali commessi.

SCAFATI – Gentile, Robinson, Rivers, Gamble, Henry. Panchina: Cavalieri, Sangiovanni, Mouaha, Pinkins, Rossato, Nunge, Imade. Coach: Matteo Boniciolli.

TORTONA – Zerini, Ross, Strautins, Obasohan, Radosevic. Panchina: Dowe, Candi, Tavernelli, Baldasso, Kamagate, Severini. Coach: Walter De Raffaele.

