Video/ Senegal Benin (1-0): highlights e gol. Leoni in semifinale! (Coppa Africa)

Non riesce l’impresa al Benin ieri sera a Il Cairo di eliminare il più quotato Senegal nei quarti di finale di Coppa d’Africa 2019. Come emerge però nel video di Senegal e Benin, la nazionale degli scoiattoli ha davvero messo in campo una prestazione superlativa, sfiorando più di una volta anche sul finale della ripresa il pareggio e quindi l’extratime. Di fatto però al triplice fischio finale sono i leoni a trovare il passaggio alla semifinale della Coppa d’Africa 2019 sia pure col risultato risicato di 1-0, arrivato grazie alla rete di Gueye al 69’, su assist di Mane. Va anche aggiunto che se è vero che il Benin ha tenuto alto il ritmo e fino all’ultimo a provato a forare lo specchio avversario, il Senegal si è comportato in maniera impeccabile riuscendo a dominare il campo per gran parte del match: neppure la superiorità numerica arrivata al 83′ per il rosso di Verdon ha modificato più di tanto gli equilibri in campo. E’ stata quindi una partita ben sofferta, ma da cui i leoni sono usciti vincitori con merito: ora il campo si fa bollente con l’avvicinarsi della Final four della Coppa d’Africa 2019.

IL TABELLINO

Senegal Benin 1-0 (0-0 pt)

Reti: 69’ Gueye

SENEGAL: Gomis, Koulibaly, Sabaly, Gassama, Gueye, Kouyate, Saivet, Ndiaye, Niang, Mane, Keita

BENIN: Kassifa, Baraze, Verdon, Imorou, Adilehou, Adeoti, D’Almeida, Sessegnon, Mounie, Pote, Soukou

Note: ammoniti 44’ Soukou (B), 90+1’ Mane (S), 90+3’ Mounie (B) espulsi: 83’ Verdon (B)

Stadio: Cairo International Stadium Arbitro: Ghorba

VIDEO SENEGAL BENIN, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA