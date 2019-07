Video/ Senegal Tunisia (1-0): gol e highlights, esito ai supplementari

Il video di Senegal Tunisia racconta una partita decisa solo ai supplementari, 1-0 per i Leoni grazie a un’autorete. La semifinale di Coppa d’Africa 2019 resta a reti inviolate per tutti i novanta minuti, con Senegal e Tunisia che mostrano più difetti che pregi in fase offensiva. I primi quarantacinque sorridono ai leoni, che fin da subito danno la sensazione di essere maggiormente pimpanti e ispirati in chiave offensiva. La realtà, invece, racconta una certa sterilità da parte del Senegal, che non riesce a bucare il pacchetto arretrato tunisino. Le iniziative degne di nota nascono dalle giocate di Niang, Sabaly e Manè, che nel finale riesce persino a superare il portiere tunisino in dribbling, senza però concretizzare.

VIDEO SENEGAL TUNISIA: SECONDO TEMPO E SUPPLEMENTARI

Il secondo tempo propone un copione piuttosto simile a quello dei primi quarantacinque minuti di gioco, con due incredibili occasioni sprecate da ambo le parti. Sono clamorosi i calci di rigori falliti da Sassi e Saivet, con due esecuzioni da dimenticare che hanno spinto le due Nazionali ai tempi supplementari. Nell’extra time il Senegal trova la via del vantaggio con la complicità di Bronn, che spedisce nella propria porta dopo l’uscita a vuoto di Hassen sul traversone dei senegalesi. C’è ancora tempo per un calcio di rigore assegnato e poi revocato dal VAR alla Tunisia e ad una mini rissa che si spegne con il triplice fischio finale. I leoni avanzano verso il traguardo, si interrompe sul più bello il cammino tunisino.

VIDEO SENEGAL TUNISIA: GOL E HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA