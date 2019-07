Diretta Senegal Tunisia/ Streaming video DAZN: per la finale! (Coppa Africa 2019)

Senegal Tunisia, in diretta dallo stadio del 30 giugno de Il Cairo, è la partita in programma oggi domenica 14 luglio 2019, con fischio d’inizio già fissato per le ore 18,00. Si accedono le semifinali della Coppa d’Africa 2019 e come primo banco di prova ci attende un match davvero prestigioso: in campo ecco infatti due nazionali dalla solida tradizione calcistica che pure hanno registrato fin qui in questa edizione della competizione un cammino importante: siamo quindi impazienti di vedere scintille in campo, visto che poi la posta in palio oggi è proprio il biglietto per la finale della Coppa d’Africa 2019. A contendersi la finale più prestigiosa del torneo vi sarà da una parte la formazione dei Leoni della Taranga, approdati qui dopo aver chiuso in seconda posizione il proprio girone C ed aver superato nel tabellone finale Uganda e Benin, questo battuto per 1-0 solo pochi giorni fa ai quarti. Percorso simile per le aquile di Cartagine, che terminato in seconda posizione il gruppo E, hanno poi superato il Ghana agli ottavi di finale e pure il Madagascar con un ritorno 3-0 ai quarti di finale.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta Senegal Tunisia non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

DIRETTA SENEGAL TUNISIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la sfida di questa sera, prima semifinale della Coppa d’Africa 2019 ecco che non ci attendiamo grandi novità da parte di entrambi i tecnici, a cui comunque non sarà concesso alcun passo falso in vista della diretta Senegal Tunisia. Ecco quindi che per lo schieramento dei Leoni il ct Cisse dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con tra i pali l’ottimo Gomis della Spal: davanti quindi le maglie saranno sulle spalle di Kouyate, l’azzurro Koulibaly, Sabaly e Gassama. Per la mediana si fanno avanti Ndiaye e Gueye, con Saivet adibito sulla tre quarti alle spalle del trittico offensivo Niang-Keita-Mane. Per la Tunisia il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3 dove verrà confermato tra i pali Hassen. Di fronte al numero 1 saranno titolari Kechrida, Haddadi Bronn e Meriah: per la mediana invece si faranno avanti dal primo minuto ancora Skhiri, Chaalali e Sassi, autore poi del gol contro il Madagascar ai quarti di finale. Per l’attacco poi Giresse dovrebbe confermare Khenissi, Msakni e Khazri.



