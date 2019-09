Video/ Serbia Portogallo (2-4): highlights e gol. Lusitani dominanti a Belgrado

Spettacolo al Marakanà di Belgrado dove il Portogallo mette una seria ipoteca sulla qualificazione all’Europeo dell’anno prossimo. Il girone finora viene dominato dall’Ucraina, ma i lusitani con questo successo sono secondi con un punto più dei serbi, che hanno disputato però una partita in più. Ritmi alti sin dalle prime battute di gioco, ma le difese funzionano bene. Tadic spreca subito una buona occasione da gol, poi il Portogallo prova ad aumentare i giri, prendendo in mano il possesso palla e riuscendo a trovare il fondamentale gol del vantaggio al 42′, con William Carvalho che scarica a rete dopo un rimbalzo in area. Una doccia gelata per la Serbia, ordinata in campo fino all’intervallo.

LA RIPRESA

La squadra di casa sbanda e nella ripresa il Portogallo prova ad approfittarne, riuscendo a realizzare il raddoppio al 13′, con Goncalo Guedes bravo a battere a rete dopo un’azione personale. La Serbia vacilla ma al 23′ riesce a riaprire il match con uno stacco di testa del difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, su cross di Tadic da calcio d’angolo. Sale in cattedra Cristiano Ronaldo, decisamente più incisivo nel secondo tempo e capace di trovare il tris lusitano al 35′, sfruttando una verticalizzazione di Bernardo Silva. La Serbia ancora non si arrende, nuovo assist di Tadic per Mitrovic, stop e tiro e rete del 2-3 realizzata. Il match si chiude però definitivamente al 41′: ancora Bernardo Silva sale in cattedra, servizio per Guerreiro che realizza il gol del definitivo 2-4 in favore del Portogallo.

