Diretta Serbia Portogallo/ Streaming video tv: quote, CR7 favorito (Europei 2020)

Serbia Portogallo, diretta dall’arbitro turco Cüneyt Çakır presso lo Stadion Rajko Mitić di Belgrado, il mitico Marakana della capitale serba, solitamente casa della Stella Rossa, è la partita valida per il girone B delle qualificazioni agli Europei 2020 che si disputa alle ore 20.45 di questa sera, sabato 7 settembre 2019. Serbia Portogallo è sicuramente una partita di notevole fascino, tuttavia non è facile fare un quadro della situazione di questo gruppo, nel quale il Portogallo finora ha giocato appena due partite, la Serbia ne ha già tre e altre ne hanno disputate ben quattro. Di certo la situazione attuale è improntata all’equilibrio: la Serbia ha quattro punti in virtù di una vittoria, un pareggio e una sconfitta, mentre il Portogallo finora ha raccolto due pareggi. Da notare che è già stata disputata la partita d’andata, terminata 1-1 il 25 marzo scorso a Lisbona, mentre i lusitani hanno disputato solo due partite perché nella finestra di giugno erano impegnati nelle finali della Uefa Nations League.

Bisogna sottolineare che la diretta tv di Serbia Portogallo non sarà garantita da canali televisivi italiani e non possiamo nemmeno indicarvi una diretta streaming video.

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per Serbia Portogallo. Per i padroni di casa potremmo disegnare il modulo 4-4-2 imperniato sulla coppia d’attacco Mitrovic-Jovic con tanti “italiani” negli altri reparti, da Milinkovic-Savic ma pure Lukic a centrocampo e poi soprattutto una difesa che potrebbe essere in gran parte composta da giocatori della nostra Serie A grazie al capitano Kolarov più Maksimovic e Milenkovic, senza dimenticare che Nastasic è un ex viola. A proposito dei giocatori del nostro campionato, è quasi inutile dire che naturalmente il perno del Portogallo sarà ancora una volta Cristiano Ronaldo, in attacco però i lusitani ora vantano pure l’astro nascente Joao Felix. A centrocampo invece il perno è Bernardo Silva, infine in difesa ricordiamo che sulle fasce potrebbero agire Cancelo e Mario Rui, giocatori che in Italia conosciamo perfettamente.

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Serbia Portogallo in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai su questa partita. Nonostante si giochi a Belgrado, parte favorito il Portogallo e il segno 2 è quotato a 2,20. Si sale poi a 3,25 in caso di pareggio (segno X) ed infine una vittoria casalinga della Serbia varrebbe ben 3,60 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 1.



