Video/ Shakhtar Anversa (1-0) gol e highlights: Matviienko regala i tre punti (28 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SHAKHTAR ANVERSA: SINTESI

Lo Shakhtar supera l’Anversa di misura e aggancia Barcellona e Porto in classifica a quota 9 punti. In attesa della sfida tra Barcellona e Porto la compagine ucraina è in piena corsa per la qualificazione agli ottavi. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Newerton prende la sfera e corre verso la porta avversaria, la conclusione termina fuori di pochissimo! Vincent Jansse riceve la sfera in area, al momento del tiro si fa chiudere da un difensore! Mykola Matviienko! Padroni di casa avanti! Da punizione arriva la palla sulla testa di Matviienko che la sblocca. Georgiy Sudakov ha l’occasione del raddoppio, di testa spreca in area dopo un rimpallo a favore. Sudakov ci prova dalla media distanza, palla alta. Termina la prima frazione di gara.

Dmytro Riznyk la mette in angolo con i pugni, attacca l’Anversa. Vincent Janssen riceve in area e calcia, un difensore respinge la conclusione. Azarovi calcia dal limite, palla sulla traversa! Arthur Vermeeren ci prova dalla distanza, sfera chiusa da un difensore. Pochi minuti alla fine, i padroni di casa difendono il prezioso vantaggio. Artem Bondarenko ha il pallone per chiuderla ma si fa chiudere. Termina il match.

IL TABELLINO DI SHAKHTAR ANVERSA

SHAKHTAR: Riznyk D., Gocholeishvili G., Bondar V., Matviienko M., Azarovi I., Stepanenko T., Zubkov O., Sudakov G., Kryskiv D. (dal 44′ st Kelsy K.), Newerton (dal 25′ st Bondarenko A.), Sikan D. (dal 45’+6 st Rakitskyi Y.). A disposizione: Rudko A., Castillo D., Eguinaldo, Kashchuk O., Kozik E., Lemkin S., Ocheretko O., Pedrinho, Topalov D. Allenatore: Pusic M..

ANVERSA: Butez J., Wijndal O., Alderweireld T., Coulibaly S., Bataille J., Vermeeren A., Yusuf A. (dal 28′ st Ilenikhena G.), Kerk G. (dal 1′ st Ejuke C.), Balikwisha M., Muja A., Janssen V.. A disposizione: Devalckeneer N., Lammens S., Corbanie K., Smits M., Van Den Bosch Z. Allenatore: van Bommel M..

Reti: al 12′ pt Matviienko M. (Shakhtar) .

Ammonizioni: al 38′ st Gocholeishvili G. (Shakhtar) al 30′ pt Coulibaly S. (Anversa), al 45’+1 pt Kerk G. (Anversa), al 45’+4 st Muja A. (Anversa).

