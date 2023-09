Video/ Shakhtar Donetsk Porto (1-3) gol e highlights: accade tutto nel primo tempo (Champions League 2023-24)

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SHAKHTAR DONETSK PORTO: TRIONFO DEI PORTOGHESI!

Il match di Champions League tra Shakhtar Donetsk e Porto, disputato in campo neutro al Volksparkstadion di Amburgo a causa della difficile situazione in Ucraina, ha visto dominare i lusitani, che si sono imposti con il punteggio di 3 a 1. Protagonista assoluto della serata è stato Galeno, autore non solo di una doppietta, ma anche dell’assist che ha permesso a Taremi di realizzare il terzo gol, sigillando di fatto la contesa ancor prima dell’intervallo. Sin dal fischio d’inizio, gli “ospiti” hanno mostrato una chiara superiorità. Dopo solo otto minuti, il numero 13 ha dimostrato le sue qualità segnando sulla ribattuta di un tiro di André Franco parato da Riznyk. Nonostante una reazione immediata dello Shakhtar, che ha momentaneamente pareggiato i conti grazie alla rete di Kelsy (che bagna nel migliore dei modi il suo esordio nella fase a gironi) su assist di Konoplia, bravissimo a tenere in campo il pallone, la formazione ucraina ha evidenziato delle lacune in difesa. Ciò ha permesso a Galeno di approfittarne e andare a segno per la seconda volta. La sua prestazione brillante non si è fermata qui: ha ricambiato come meglio non poteva il favore a Taremi che ha calato il tris.

Nel secondo tempo, il Porto non ha voluto esagerare e saggiamente ha mantenuto il controllo del match, gestendo il doppio vantaggio e difendendo con efficacia, tenendo i giocatori di van Leeuwen lontani dalla porta di Diogo Costa, che nel dubbio non ha mai abbassato la guardia in mezzo ai pali. L’episodio che poteva riaprire la contesa arriva a inizio ripresa quando Zubkov cade all’interno dell’area di rigore, l’arbitro Massa fischia però fallo in attacco e lo invita a rialzarsi senza troppi giri di parole. A ridosso del novantesimo, Sudakov spreca una punizione dal limite molto interessante calciando addosso alla barriera. Al triplice fischio il Porto può così festeggiare una vittoria meritata, da sottolineare che nel recupero ha fatto il suo ingresso in campo il figlio di mister Sérgio, Francisco. La stella della serata, tuttavia, è e rimane Galeno. Con questo risultato, la squadra di Sérgio Conceição raggiunge il Barcellona (che ha fatto un sol boccone dell’Anversa, agnello sacrificale dei blaugrana) in vetta al gruppo H.

VIDEO GOL SHAKHTAR DONETSK PORTO 1-3, IL TABELLINO

SHAKHTAR DONETSK-PORTO 1-3 (1-3)

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Konoplia (86’ Gocholeishvili), Lemkin (65’ Azarov), Rakitskyy, Miroshi; Stepanenko (65’ Bondarenko); Zubkov, Nazaryna, Sudakov, Sikan (81’ Eguinaldo); Kelsy (65’ Kashchuk). All. Patrick Van Leeuwen.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; João Mário (73’ Jorge Sánchez), Pepe, Carmo, Zaidu (46’ Wendell); André Franco (82’ Gonçalo Borges), Varela, Eustáquio; Jaime (73’ Nico González), Taremi, Galeno (90’+1’ F. Conceição). All. Sérgio Conceição.

ARBITRO: Davide Massa (ITA).

AMMONITI: 6’ Sikan (S), 31’ Stepanenko (S), 54’ João Mário (P), 76’ Konoplia (S).

RECUPERO: 3’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 8’ e 15’ Galeno (P), 13’ Kelsy (S), 29’ Taremi (P).

