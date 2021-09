Video/ Sheriff Shakhtar Donetsk (2-0) highlights e gol: festa moldava!

Lo Sheriff Tiraspol batte lo Shakhtar Donetsk con Adama Traorè che sigla la prima rete di una squadra moldava nella competizione. Nella seconda frazione Yansane piega definitivamente la compagine guidata da Roberto De Zerbi. Andiamo a ripercorrere la storia del match. Addo calcia dalla lunga distanza ma la sfera non trova la porta. Marcos Antonio serve Tetè, la sfera termina molto lontana dalla porta. Adama Traorè! La sblocca lo Sheriff Tiraspol! Cristiano serve un bel pallone in area per il compagno di squadra che approfitta della scivolata di due avversari e calcia, Pyatov non interviene benissimo per un gol storico. Si tratta del primo gol dello Sheriff nella fase a gironi della Champions League. Traoré pressa Pyatev che per poco non combina la frittata. Yakhshiboev prova subito a raddoppiare ma il suo tiro viene neutralizzato. La prima frazione tra Sheriff Tiraspol e Shakhtar Donetsk termina con i moldavi avanti.

SECONDO TEMPO

Marlos sfiora la rete del pareggio! Pedrinho crossa con la sfera che arriva a Marlos, Athanasiadis para. Yansane! Raddoppia lo Sheriff Tiraspol! Ancora protagonista Cristiano che fornisce il secondo assist per Yansane che di testa buca Pyatov. Lo Shhakhtar prova subito a reagire con Fernando ma la sfera non trova la porta. Risultato a sorpresa con la compagine moldava che sta un grande match. Marlos sfiora la rete del pareggio! Pedrinho crossa con la sfera che arriva a Marlos, Athanasiadis para. Yansane! Raddoppia lo Sheriff Tiraspol! Ancora protagonista Cristiano che fornisce il secondo assist per Yansane che di testa buca Pyatov. Lo Shhakhtar prova subito a reagire con Fernando ma la sfera non trova la porta. Risultato a sorpresa con la compagine moldava che sta un grande match.

