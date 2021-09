Diretta Sheriff Shakhtar/ Streaming video tv: prima in Champions League per De Zerbi!

DIRETTA SHERIFF SHAKHTAR: UNA DATA STORICA!

Sheriff Shakhtar, partita diretta dall’arbitro tedesco Deniz Aytekin, rappresenta un evento a suo modo storico: alle ore 18:45 di mercoledì 15 settembre si gioca per il gruppo D di Champions League 2021-2022, e sarà la prima volta in assoluto di una squadra moldava nei gironi di questa competizione. Lo Sheriff aveva già giocato quelli di Europa League e in un paio di occasioni si era fermato al playoff di Champions, ma finalmente ha superato il grande ostacolo e dunque rappresenta la novità del torneo. La domanda è: riuscirà a giocarsi almeno il terzo posto o bisognerà considerarla la cenerentola del gruppo senza speranze?

Lo vedremo, intanto prima anche per Roberto De Zerbi con uno Shakhtar che ci riproverà dopo la terza posizione dell’anno scorso, ritroverà ancora una volta Inter e Real Madrid e in questo esordio sa di dover prendersi i 3 punti per avere più possibilità nelle prossime sfide. Aspettiamo che la diretta di Sheriff Shakhtar prenda il via; nel frattempo, possiamo sicuramente provare a fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per la sfida dello Sheriff Stadion, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SHERIFF SHAKHTAR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sheriff Shakhtar è riservata in esclusiva ai clienti della televisione satellitare: questa partita di Champions League viene infatti trasmessa su Sky Sport 254, per il quale sarà necessario un abbonamento al pacchetto Calcio. Il match però sarà disponibile anche in diretta streaming video: viene infatti forniti dal broadcaster Infinity +, che fa riferimento a Mediaset e rappresenta una delle grandi novità della stagione per quanto riguarda la Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF SHAKHTAR

Yuriy Vernydub ha in mente un 4-2-3-1 per Sheriff Shakhtar: nella formazione moldava potremmo vedere due centrali in Arboleda e Dulanto a protezione del portiere Athanasiadis, poi due terzini che sarebbero Fernando Costanza (in possesso di passaporto italiano) e Cristiano. La cerniera di metà campo può essere formata da Thill e Addo, poi ecco la trequarti sulla quale opera Kolovos, stretto tra i due laterali Castaneda e Bruno che se la giocano con Adama Traoré e Yakhshiboev.

Davanti, Yansane parte favorito sulla concorrenza. De Zerbi opera con il 4-2-3-1: a protezione di Pyatov agiscono Vitao e Matvienko, i due terzin potrebbero essere Konoplya e Ismaily mentre in mezzo avremo il veterano Stepanenko a fare coppia con Marcos Antonio o Maycon. Ballottaggi anche in avanti, dove Teté e Alan Patrick sembrano certi del posto, non così Pedrinho e Fernando che potrebbero essere sostituiti da Marlos (a sinistra) e Lassina Traoré, che giocherebbe come prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Sheriff Shakhtar: secondo questo bookmaker la partita di Champions League vede favoriti (ovviamente) gli ucraini, forti di una quota di 1,85 volte la posta sulla loro vittoria. Abbiamo poi il segno X per il pareggio che vi farebbe guadagnare 3,60 volte l’importo investito, mentre il successo della formazione moldava, regolato dal segno 1, porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte la somma messa sul tavolo.

