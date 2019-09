Video/ Siena Pistoiese (2-2): highlights e gol. Pesante pareggio al Franchi (Serie C)

Derby a due facce allo stadio Franchi: la Pistoiese colpisce due volte con Valiani ma nella ripresa subisce la rimonta dei bianconeri che si concretizza allo scadere. Primo tempo che parte a ritmi contenuti, ma al 14′ ecco la prima svolta: fallo di mano di Oukhadda in area senese e calcio di rigore trasformato con freddezza da Valiani. Al 31′ Serrotti divora il pari solo davanti a Pisseri, ma al 34′ la Pistoiese raddoppia: Ferrarini sfrutta un malinteso tra Migliorelli e D’Ambrosio ed manda in porta Valiani, che non ha mancato il gol del raddoppio a tu per tu con Confente realizzando la doppietta personale. Ancora una volta Pisseri salva la Pistoiese salvando a tu per tu con Buschiazzo, ma nella ripresa il Siena riesce a cambiare marcia, partendo con una doppia sostituzione con Arrigoni che rileva Buschiazzo e Vassallo che prende il posto di Serrotti.

LA ROBUR CRESCE

Il Siena cresce e sale di tono, riuscendo a riaprire la partita al 24′ con un gol da opportunista di Cesarini, che trova l’inserimento vincente in area. Finale col Siena all’assalto, il forcing aumenta fino al 91′ quando arriva la svolta: Arrigoni trova l’eurogol del 2-2, con una conclusione dalla distanza che sbatte su entrambi i pali prima di insaccarsi. Il finale vede D’Auria servire a Polidori l’assist del sorpasso, ma sarebbe stata una punizione troppo severa per gli orange, che sono stati costretti a subire la reazione avversaria. Per il Siena, oltre al punto conquistato, da archiviare anche una grande reazione sul piano del carattere.

