Video/ Siena Ternana (0-1): highlights e gol. Gli umbri passano il turno di Coppa!

Allo Stadio Aremio Franchi la Ternana supera in trasferta il Siena per 1 a 0. Come si vede nel video di Siena Ternana, nelle fasi iniziali della partita i padroni di casa sembrano essere partiti forte con gli spunti interssanti provati in avvio da Da Silva. Tuttavia, gli ospiti non si sono lasciati intimorire ed hanno tentato di affacciarsi in zona offensiva tramite le giocate di Damian e Partipilo. L’incontro rimane bloccato per oltre un’ora di gioco e ci pensa Vantaggiato soltanto al 64′ a spezzare l’equilibrio mettendo a segno il gol del vantaggio definitivo, capitalizzando l’assist vincente del suo compagno Damian dalla corsia mancina. Gli uomini di mister Gallo falliscono la rete del raddoppio al 67′ con il palo centrato da Partipilo ed i toscani non riescono più a reagire per agguantare il pareggio e prolungare la sfida. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Buschiazzo e Da Silva da un lato, Russo dall’altro. Grazie a questo successo ottenuto lontano delle mura amiche la Ternana conquista l’accesso alla semifinale della Coppa Italia di Serie C mentre la Robur Siena saluta il torneo venendo eliminata dalla competizione. A questo punto in semifinale la Ternana se la dovrà vedere con la vincente della sfida tra Catania e Catanzaro.

IL TABELLINO

Robur Siena-Ternana 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 64′ Vantaggiato(T).

SIENA (4-3-2-1) – Ferrari; Oukhadda, Buschiazzo, Romagnoli, Panizzi; Andreoli, Gerli, Da Silva; Campagnacci, Guberti; Polidori. A disp.: Confente, Baroni, D’Ambrosio, Lombardo, Migliorelli, Setola, Argento, Arrigoni, Serrotti, D’Auria, Ortolini, Guidone. All.: Alessandro Dal Canto.

TERNANA (3-5-2) – Marcone; Russo, Bergamelli, Sini; Nesta, Paghera, Defendi, Damian, Furlan; Vantaggiato, Partipilo. A disp. Iannarilli, Tozzo, Parodi, Diakitè, Suagher, Mammarella, Celli, Palumbo, Salzano, Ferrante, Marilungo, Niosi, Torromino. All.: Fabio Fallo.

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo).

Ammoniti: 38′ Buschiazzo(S); 66′ Russo(T); 82′ Da Silva(S).

