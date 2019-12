Diretta Siena Ternana/ Streaming video: primo anticipo dei quarti di Coppa Italia

Siena Ternana, diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.30 e che si disputerà presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Negli ottavi di finale della competizione la Ternana ha eliminato l’Avellino, il Siena invece il Teramo. Dopo il successo ottenuto contro gli abruzzesi la formazione toscana ha inanellato altre due vittorie consecutive in campionato, superando l’Alessandria in trasferta e il Como in casa. La Ternana invece domenica scorsa ha subito un’inaspettata battuta d’arresto contro la Casertana, lasciando il secondo posto del girone C al Monopoli. Per entrambe le squadre la Coppa Italia di Serie C può essere un’opportunità per mettersi in luce considerando anche che nei rispettivi gironi di campionato la corsa al primo posto sembra già ipotecata. Nel girone A il Monza sembra irraggiungibile per il Siena, così come lo è al momento la Reggina per la Ternana nel girone C. Vedremo quale delle due squadre si esalterà ancora in un mercoledì di Coppa che finora ha regalato belle soddisfazioni sia alla compagine toscana sia a quella umbra.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Ternana, match di Coppa Italia di Serie C previsto mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.30 e che si disputerà presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie e anche per la Coppa Italia, con la diffusione di tutti i match della competizione.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA TERNANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Siena Ternana, mercoledì 11 dicembre 2019 e che si disputerà presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Il Siena allenato da Alessandro Dal Canto sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Ferrari; Oukhadda, Romagnoli, Buschiazzo, Migliorelli; Andreoli, Arrigoni, Da Silva; Campagnacci, Guberti; Polidori. Risponderà la Ternana guidata in panchina da Fabio Gallo, optando per un 3-5-2 come schieramento di partenza e questo undici titolare: Marcone; Russo, Diakitè, Sini; Parodi, Defendi, Salzano, Furlan, Damian; Niosi, Vantaggiato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, l’agenzia Snai offre a 2.35 la quota per la vittoria interna, propone a una quota di 3.10 l’eventuale pareggio e quota a 2.95 l’affermazione in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.65.



