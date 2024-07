Nella giornata di giovedì – era esattamente il 18 luglio 2024 – in Francia si è tenuta l’elezione interna all’Assemblea Nazionale per scegliere il nome del prossimo primo ministro, con la sinistra che sembra essersi accordata per ignorare Flavien Termet, deputato del Rassemblement National di Marine Le Pen. La votazione – di fatto – è un occasione (almeno sulla carta) normale, con il più giovane tra i deputati eletti che accoglie tutti i membri, sotto la sorveglianza del più anziano in qualità di presidente temporaneo; mentre la scenetta nei confronti del deputato del Rassemblement National è diventata (ovviamente) immediatamente virale con alcuni video diffusi sulle piattaforme social. L’elezione del presidente alla fine si è conclusa nello sconforto (da un lato) dello stesso Flavien Termet bistrattato dai suoi prossimi ‘colleghi’ e (dall’altro lato) anche dello stesso RN che non è riuscito a strappare né la maggioranza, né la presidenza della Francia.

Insomma, quanto accaduto durante le elezioni dell’Assemblea nazionale in Francia è una vera e propria scena che ha dell’incredibile – oltre che, verrebbe da dire, del ridicolo – soprattutto perché secondo quanto mostrano i video (che vi lasciamo in calce a questo articolo) mentre i deputati ignoravano deliberatamente Flavien Termet dalla platea si alzava il fragore di applausi e urla di gioia. Per ora non è ancora chiaro se verranno avviate eventuali azioni sanzionatorie, ma non sembra che – fuorché un singolo episodio a cui arriveremo a brevissimo – si siano verificati momenti di tensione veri e propri; mentre dal conto suo Flavien Termet in un post condiviso su Twitter dopo l’elezione in Francia ha criticato i “metodi stalinisti” della sinistra; mentre Bardella parla di “cultura feccia che danneggia le nostre istituzioni“.

Nel video – dicevamo poco fa – si vedono diversi deputati della sinistra sfilare sul podio, porre il loro voto dentro all’urna e sfilare davanti al deputato di RN Termet con la mano tesa, ignorandolo; tutto questo almeno fino all’arrivo del deputato François Piquemal che – con ironia – si è lanciato in una piccola partita di ‘carta, sasso, forbice’ con l’esponente del RN, poco prima di lasciare il suo posto a Sébastien Delogu che dopo aver posizionato il suo voto per l’elezione del Primo ministro della Francia nell’urna si da ad un vero e proprio faccia a faccia minaccioso con Flavien Termet. Si vede Delogu sussurare qualcosa e – interpellato dai media poco dopo la scenetta – il depurato di RN ha spiegato che gli avrebbe chiesto “sei stupido?“; mentre lui su Twitter ha spiegato che “non stringerò mai la mano ad un razzista”.

In case you wonder how bad the tensions are in the new French parliament…

In accordance with tradition, the first session is chaired by the oldest MP, with the youngest MP being his secretary.

22-year-old Flavien Termet from Le Pen’s National Rally is supposed shake hands with… pic.twitter.com/KcxZ81lQXZ

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 21, 2024