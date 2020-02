Video/ Siviglia Cluj (0-0): highlights. Zero gol al Pizjuan ma andalusi qualificati

Il video di Siviglia Cluj ci racconta del pareggio occorso ieri sera al Pizjuan col risultato di 0-0: nessun gol nel campo spagnolo, ma pure è stato un verdetto utile per la formazione biancorossa, che in virtù dell’1-1 segnato nel match di andata si è dunque qualificata per i prossimi ottavi di finale di Europa league. Ma torniamo alla sfida occorsa solo ieri sera: fin dalle prime battute il ritmo è stato più che intenso e il gioco vivissimo. La squadra di casa ha provato subito a tenere le redini del gioco ma pure ha sofferto le ripartenze dei rumeni: già al 12′ si conta la prima azione da gol e presto entrambe le formazioni si fanno ben vedere nella metà campo avversaria. Mentre il cronometro scorre la partita si fa sempre più spigolosa e dura: pur dopo parecchie azioni da gol però il risultato al termine del primo tempo rimane fermo sullo 0-0. Nella ripresa è stato sempre il Siviglia a tenere il pallone: per gli spagnoli due occasioni da gol preziosissime con Suso e Koundè, fallite proprio di fronte all specchio avversario. Il finale si è giocato tutto sul filo: i biancorossi hanno provato ad alzare il baricentro, impedendo dunque al Cluj di farsi troppo pericoloso in area, ma hanno sofferto fino all’ultimo minuto di recupero. Da segnalare al 87’ il gol dei rumeni a firma di Paul, poi annullato tramite il Var: decisione che ha fatto saltare i nervi al Clju, che pure chiude il match in inferiorità numerica dopo l’espulsione per somma di gialli di Bordenaiu. Triplice fischio finale e zeri reti, ma qualificazione agli ottavi in tasca al Siviglia.

IL TABELLINO

SIVIGILIA: Bono, Jesús Navas (En-Nesyri, minuto 75), Diego Carlos, Koundé, Reguilón, Fernando, Gudelj, Jordán (Banega, minuto 56), Suso (Nolito, minuto 66), Ocampos, De Jong.

CFR CLUJ: Arlauskis, Manea, Vinicius, Burca (Boli, minuto 26), Camora, Bordeianu, Djokovic (Rondon, minuto 77), Paun, Deac, Omrani (Golofca, minuto 84), Traoré.

Arbitro: Treimanis A

Spettatori: 31 338,

Stadio: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Siviglia)

