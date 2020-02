Diretta Siviglia Cluj/ Streaming video tv: tutto da decidere (Europa League)

Siviglia Cluj, diretta dall’arbitre Andris Treimanis, giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso l’Estadio Sanchez Pizjuan di Siviglia, sarà una sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Dopo aver eliminato la Lazio nella fase a gironi, la formazione romena si è confermata un osso duro in Europa costringendo nel match d’andata la squadra andalusa al pari. 1-1 con gol di Deac e pareggio spagnolo di En Nesyri, ma ora al Siviglia servirà qualcosa in più per avanzare nella competizione di cui è comunque ancora il club dominatore degli ultimi 15 anni. In campionato la squadra di Lopetegui ha battuto 0-3 in trasferta il coriaceo Getafe, successo importantissimo perché ha riportato in zona Champions il Siviglia, a braccetto con l’Atletico Madrid. In Romania il Cluj è reduce da una altrettanto importante vittorie sul campo dell’Universitatea Craiova seconda in classifica, un successo che ha permesso alla squadra di Petrescu di portare da 3 a 6 i punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice in campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Cluj si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 205 di Sky Sport Collection sul contenitore Diretta Gol Europa League, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster dell’Europa League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA CLUJ

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Siviglia Cluj, giovedì 27 febbraio 2020 presso l’Estadio Sanchez Pizjuan di Siviglia, sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il Siviglia allenato da Lopetegui dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Vaclik; Navas, Gomez, Carlos, Reguilon; Vazquez, Fernando, Banega; Suso, En-Nesyri, Nolito. Il Cluj guidato in panchina da Petrescu sarà chiamata a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Aurlaskis; Burca, Vinicius, Boli, Camora; Itu, Bordeianu, Djokovic; Deac, Omrani, Costache.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Siviglia e Cluj. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.30, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 4.75 e la vittoria in trasferta viene quotata a 12.00. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.95, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA