Video/ Siviglia Dudelange (3-0): highlights e gol. Doppietta di Vazquez!

Il video con i gol e gli highlights di Siviglia-Dudelange 3-0 contiene le immagini salienti del match valevole per la terza giornata del girone A di Europa League 2019-2020. Al Pizjuan non c’è stata storia, padroni di casa troppo forti per i lussemburghesi che comunque hanno tenuto duro per tutto il primo tempo e solamente nella ripresa sono stati trafitti dagli avversari che una volta trovato il gol con Franco Vazquez (autore di una doppietta) si sono spianati letteralmente la strada verso il successo, con il sigillo di Munir a otto minuti dal novantesimo che ha certificato la netta superiorità tecnica e territoriale dei padroni di casa. La squadra allenata da Lopetegui resta così a punteggio pieno ed è ormai a un passo dai sedicesimi, in caso di vittoria tra due settimane arriverebbe anche l’aritmetica qualificazione con due turni di anticipo. Del resto basta dare un’occhiata – anche di sfuggita – alle statistiche per rendersi conto che questo risultato, a pensarci bene, va anche stretto al Siviglia: 11 tiri in porta (e traversa scheggiata da Escudero), 8 calci d’angolo, 68% di possesso palla e il 91% di precisione nei passaggi, con i giocatori del Dudelange che il pallone non lo vedevano nemmeno con il binocolo. Diciamo che per la formazione di Crasson la punizione poteva essere molto ma molto più severa, considerando anche le tante chance sprecate da Dabbur rimasto a bocca asciutta. Alla fine l’impegno si è rivelato poco più di una formalità per gli andalusi, anche se l’ex-ct della nazionale spagnola gradirebbe chiudere partite simili ben prima del novantesimo per evitare brutte sorprese che nel calcio di oggi sono all’ordine del giorno…

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, nel dopo-gara: “Mi aspettavo che il Dudelange ci rendesse le cose difficili, soprattutto nel primo tempo non ci hanno concesso nulla e trovare spazi per noi è stata impresa ardua. Nella ripresa, quando gli avversari sono inevitabilmente calati, tutto è diventato più facile, ma sarebbe sbagliato affermare che questi tre punti non ce li siamo sudati. Sono ovviamente felice per il risultato, nel prossimo turno cercheremo il pass per i sedicesimi. Il Mudo è un giocatore che fa la differenza e non tradisce mai le attese, siamo davvero orgogliosi di averlo con noi”. A proposito di Franco Vazquez, ecco come ha commentato la partita che lo ha visto assoluto protagonista con una doppietta: “All’inizio è stata dura, abbiamo creato tante occasioni per segnare e quando il gol non arriva è facile innervosirsi. Siamo stati bravi a mantenere la calma e nella ripresa, semplicemente facendo il nostro dovere, ci siamo portati a casa i tre punti. Nel complesso abbiamo giocato bene e sono molto soddisfatto della mia prestazione, dovevamo solo essere più precisi nel primo passaggio, con un po’ più di freddezza davanti alla porta avremmo sbrigato la pratica ancora prima dell’intervallo. L’Europa League è una competizione a cui siamo affezionati e ci teniamo particolarmente a rivincerla”.

