Video/ Siviglia Manchester United (3-0) gol e highlights: spagnoli in semifinale!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SIVIGLIA MANCHESTER UNITED: LA SINTESI

Allo Stadio Ramon Sanchez-Pizjuan il Siviglia supera il Manchester United per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati da mister Mendilibar a partire meglio riuscendo anche a passare in vantaggio verso l’8′ grazie alla rete messa a segno da En-Nesyri, capitalizzando l’assist offertogli da Lamela ed approfittando dell’errore commesso da Maguire. I minuti scorrono sul cronometro e gli spagnoli perdono prematuramente per infortunio Marcao, rimpiazzato dall’ex milanista Suso già al 29′ prima di vedersi annullare un gol ad Ocampos intorno al 43′ a causa del fuorigioco di Acuna segnalato dal VAR.

Diretta/ Siviglia Manchester United (risultato finale 3-0): Red Devils eliminati

Nel secondo tempo il copione del match non pare cambiare affatto rispetto a quanto accaduto nel corso della frazione di gioco precedente ed infatti i biancorossi di casa trovano il gol del raddoppio al 47′ per merito di Bade, su suggerimento di Rakitic. Al 52′ De Gea evita il tracollo immediato sul colpo di testa di En-Nesyri. Nell’ultima parte dell’incontro c’è spazio persino per la doppietta personale completata da En-Nesyri all’81’.

DIRETTA/ Manchester United Siviglia (risultato finale 2-2): finale al cardiopalma!

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro portoghese Artur Soares Dias ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Bono da un lato, Casemiro, Antony e Shaw dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche, anche in virtù del 2 a 2 dell’andata, permette al Siviglia di qualificarsi alle semifinali di Europa League mentre il Manchester United viene eliminato dalla competizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SIVIGLIA MANCHESTER UNITED, IL TABELLINO

Siviglia-Manchester United 3 a 0 (p.t. 1-0) AND.: 2-2

Reti: 8′, 81′ En-Nesyri(S); 47′ Bade(S).

Diretta/ Fenerbahce Siviglia (risultato finale 1-0): la vittoria non basta ai turchi!

Assist: 8′ Lamela(S); 47′ Rakitic(S).

SIVIGLIA (4-2-3-1) – Bounou; Jesus Navas, Badé, Marcao, Acuna; Gudelj, Fernando; Ocampos, Rakitic, Lamela; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.

MANCHESTER UNITED (4-3-3) – De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Dalot; Eriksen, Casemiro, Sabitzer; Antony, Martial, Sancho. Allenatore: Ten Hag.

Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo).

Ammoniti: 56′ Casemiro(M); 59′ Antony(M); 73′ Bono(S); 90’+3′ Shaw(M).



CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI SIVIGLIA MANCHESTER UNITED











© RIPRODUZIONE RISERVATA