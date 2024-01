Video/ Sorrento Giugliano (2-0) gol e highlights: De Francesco e Ravasio di rigore (7 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SORRENTO GIUGLIANO (2-0): LA PARTITA

Il Sorrento supera il Giugliano di rigore nel derby campano. I padroni di casa hanno meritato la vittoria considerando anche un paio di parate di spessore del portiere avversario Russo. L’episodio che fa girare la sfida avviene quando Menna commette fallo su Cuccurullo in area, il direttore di gara indica il dischetto. De Francesco si incarica della battuta e spiazza Russo. I padroni di casa continuano ad attaccare e con Vitale sfiorano la rete del raddoppio. Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi dopo due minuti di recupero.

Nella seconda frazione è ancora il Sorrento a fare la partita. Cuccurullo viene falciato in area, secondo rigore a favore del Sorrento! Sul dischetto si presenta questa volta Ravasio che non sbaglia. Il Giugliano ha l’occasione per riaprire il derby con Gladestony che da ottima posizione non trova la porta. Nel finale saltano i nervi a Salvemini che viene espulso dopo proteste accese nei confronti del direttore di gara. Con questa vittoria il Sorrento raggiunge quota 26 punti, il Giugliano resta a 25.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SORRENTO GIUGLIANO (2-0): IL TABELLINO

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto (78’ Panelli); Cuccurullo, De Francesco, Vitale (71’ Scala); La Monica (78’ Bonavolontà), Ravasio, Badje (67’ Martignago). A disp.: D’Aniello, Oliva, Colombini, Di Somma, Messori, Vitiello, Aiello, Kone, Caravaca. All.: Maiuri

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna, Berman, Caldore, Yabre (76’ Oyewale); Giorgione (25’ Gladestony), Vogiatzis (76’ De Sena), De Rosa; Ciuferri, Salvemini, Di Dio (51’ Oviszach). A disp.: Baldi, Rob, Scognamiglio, Berardocco, Grasso, Boccia, Aruta, Baldè. All.: Bertotto

Arbitro: Valerio Vogliacco della sezione di Bari

Marcatori: 19’ rig. De Francesco (S), 57’ rig. Ravasio (S)

Ammoniti: Giorgione (G)

Espulsi: 90’ Salvemini (G)

