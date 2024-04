Video/ Sorrento Latina (3-1) gol e highlights: Martignago grande protagonista! (Serie C, 6 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SORRENTO LATINA: LA SINTESI

Allo Stadio Alfredo Viviani il Sorrento supera il Latina per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Fontana non approfittano subito al 2′ con D’Orazio di un pallone perso malamente dagli avversari a centrocampo e sul fronte opposto Ravasio spara largo in posizione di fuorigioco intorno al 6′. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Maiuri replicano riuscendo a passare in vantaggio al 16′ grazie alla rete messa a segno da Ravasio, autore di un colpo di testa vincente sull’assist offertogli dal suo collega Martignago.

Grandi protagonisti poi i due portieri Albertazzi tra gli ospiti e Guadagno dall’altro lato che mantengono il punteggio invariato fino al riposo. Nel secondo tempo il copione sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i rossoneri trovano il gol del raddoppio al 48′ per merito del solito Martignago. Ci pensa quindi De Francesco a siglare il tris trasformando al 62′ il calcio di rigore concesso per fallo di Cortinovis nei confronti di Badje. Nell’ultima parte dell’incontro i nerazzurri accorciano inutilmente il distacco con la rete siglata da Fabrizi, con l’aiuto di Di Livio, all’82’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Enrico Gemelli, proveniente dalla sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Ravasio e Loreto da un lato, D’Orazio, Cortinovis e Di Livio dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentacinquesimo turno di campionato permettono al Sorrento di salire a quota 45 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Latina non si muove, rimanendo fermo a 51 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SORRENTO LATINA: IL TABELLINO

Sorrento-Latina 3 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 16′ Ravasio(S); 48′ Martignago(S); 62′ RIG. De Francesco(S); 82′ Fabrizi(L).

Assist: 16′ Martignago(S); 82′ Di Livio(L).

SORRENTO (3-5-2) – Albertazzi; Fusco, Blondett, Loreto; Vitiello, De Francesco, La Monica, Cuccurullo, Vitale; Ravasio, Martignago. A disp.: D’Aniello, Marzuillo, Scala,Badje, Colombini, Kolaj, Di Somma, Bonavolontà, Aiello, Sorrentino, Palella, Capasso, Spina, Riccardi. All.: Vincenzo Maiuri.

LATINA (3-4-2-1) – Guadagno; Vona, Cortinovis, Marino; Ercolano, Di Livio, Paganini, Crecco; D’Orazio, Riccardi; Mastroianni. A disp.: Fasolino, Perseu, Mazzocco, Fella, De Santis, Sorrentino, Del Sole, Fabrizi, Capanni, Scravaglieri, Di Renzo. All.: Gaetano Fontana.

Arbitro: Enrico Gemelli (sezione di Messina).

Ammoniti: 17′ Ravasio(S); 32′ D’Orazio(L); 42′ Cortinovis(L); 85′ Loreto(S); 85′ Di Livio(L).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SORRENTO LATINA













