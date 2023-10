Video/ Sorrento Monterosi Tuscia (0-2) gol e highlights: prima vittoria! (Serie C, 29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SORRENTO MONTEROSI TUSCIA (0-2): LA PARTITA

Il Monterosi Tuscia espugna lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, conquistando 3 punti vitali in ottica salvezza, e trovando finalmente la prima vittoria stagionale al termine di questa gara valida per l’undicesima giornata di Serie C, Girone C. Il primo squillo del pomeriggio arriva dal piede di Di Paolantonio, che al decimo da ottima posizione cestina sparando alto. Al 16esimo risponde il Sorrento con De Francesco, ma Mastrantonio è decisivo. Al 28esimo, però, si stappa la lattina: calcio d’angolo insidioso e colpo vincente di Simone Sini, che porta in vantaggio i biancorossi da situazione di calcio da fermo. Punteggio che si aggiorna in maniera inaspettata.

Nel secondo tempo è ancora la formazione laziale a bussare alla porta avversaria, ma Del Sorbo neutralizza la conclusione di Parlati. Al 60esimo arriva l’episodio che potrebbe cambiare le sorti dell’incontro: viene espulso clamorosamente Sini, l’autore del gol, per fallo da ultimo uomo. L’arbitro indica il dischetto, ma De Francesco dagli undici metri si fa ipnotizzare da un felino Mastrantonio, che intuisce e sventa la minaccia. I campani, però, si sbilanciano troppo, ed il Monterosi Tuscia colpisce una clamorosa traversa al 77esimo con Ekuban, ed all’88esimo chiude i giochi grazie a Di Francesco, che scappa in contropiede e beffa De Sorbo sul primo palo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SORRENTO MONTEROSI TUSCIA (0-2): TABELLINO

SORRENTO: del Sorbo L., Todisco G., Blondett E., Fusco F., Loreto C., Cuccurullo M., De Francesco A., Vitale G. (dal 23′ st Petito F.), La Monica G. (dal 38′ st Bonavolonta A.), Ravasio M., Scala S. (dal 1′ st Martignago R.). A disposizione: D’Aniello A., Marcone R., Caravaca T., Colombini L., Kone S., Messori P., Panelli T., Vitiello A.

MONTEROSI TUSCIA: Mastrantonio D., Altobelli D., Giordani P., Sini S., Bittante L. (dal 45’+6 st Verde F.), Parlati S., Di Paolantonio A., Fantacci T. (dal 30′ st Di Francesco D.), Frediani M., Silipo A. (dal 18′ st Piroli D.), Vano M. (dal 30′ st Ekuban J.). A disposizione: Rigon A., Conti B., Di Renzo A., Palazzino F., Perrotta F., Tolomello F.

Reti: al 28′ pt Sini S. (Monterosi Tuscia) , al 43′ st Di Francesco D. (Monterosi Tuscia) .

Ammonizioni: al 13′ st Fusco F. (Sorrento), al 45′ st De Francesco A. (Sorrento), al 45’+1 st Martignago R. (Sorrento), al 45’+7 st Bonavolonta A. (Sorrento) al 29′ pt Palazzino F. (Monterosi Tuscia), al 9′ st Vano M. (Monterosi Tuscia), al 21′ st Giordani P. (Monterosi Tuscia).

Espulsioni: al 15′ st Sini S. (Monterosi Tuscia).

