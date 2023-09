Video/ Spagna Cipro (6-0) gol e highlights: doppietta di Ferran Torres! (12 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPAGNA CIPRO: LA SINTESI

All’Estadio Nuevo Los Carmenes di Granada la Spagna supera Cipro per 6 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister De la Fuente provano subito a prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi in zona offensiva intorno al 6′ con un colpo di testa di Merino che non sorprende l’estremo difensore Mall. I minuti scorrono sul cronometro e le Furie Rosse riescono a passare in vantaggio al 18′ grazie alla rete messa a segno da Gavi, su assist di Nico Williams che serve poi anche il passaggio vincente per il colpo di testa di Merino che vale il gol del raddoppio al 33′.

Al 39′ Yamal coglie un palo ed anche Morata fallisce il tris vedendosi annullare un gol per fuorigioco dal VAR. Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente ed infatti è Jose Gaya a solleticare il portiere avversario al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro la Roja dilaga con i gol di Joselu e Ferran Torres, assistiti da Carvajal tra il 70′ ed il 73′, oltre al gol che vale la cinquina con Baena, liberato da Joselu, al 77′. Lo stesso Ferran Torres completa la doppietta personale all’83’, su passaggio di Rodri.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro italiano Simone Sozza ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Pino da un lato, Kastanos dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sesto turno delle qualificazioni agli Europei 2024 permettono alla Spagna di salire a quota 9 nella classifica del girone A mentre Cipro non si muove, restando ferma a quota zero.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPAGNA CIPRO: IL TABELLINO

Spagna-Cipro 6 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 18′ Gavi(S); 33′ Merino(S); 70′ Joselu(S); 73′, 83′ Torres(S); 77′ Baena(S).

Assist: 18′, 33′ Nico Williams(S); 70′, 73′ Carvajal(S); 77′ Joselu(S); 83′ Rodri(S).

SPAGNA (4-3-3) – Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Gayà; Gavi, Rodri, Merino; Yamal, Morata, Williams. All.: De la Fuente.

CIPRO (3-5-2) – Mall; Karo, Gogic, Laifis; Andreou, Kyriakou, Kousoulos, Charalampous, Correia; Kastanos, Sotiriou. All.: Ketsbaia.

Arbitro: Simone Sozza (Italia).

Ammoniti: 45’+3′ Kastanos(C); 69′ Pino(S).