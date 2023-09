DIRETTA SPAGNA CIPRO/ Video streaming tv: i precedenti sono otto (Qualificazioni europee, 12 settembre 2023)

DIRETTA SPAGNA CIPRO: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Spagna Cipro, ecco che la storia ci parla di una partita praticamente a senso unico, anche se il sabato 5 settembre 1998 Cipro riuscì a cogliere una prestigiosa vittoria casalinga per 3-2 contro le Furie Rosse in una partita valida per il girone di qualificazione ad Euro 2000. In generale tuttavia ci sono otto precedenti ufficiali (infatti nessuno di questi è in amichevole) e gli altri sette sono terminati con altrettante vittorie per la Spagna.

Il bilancio dei gol segnati è di conseguenza un eloquente 35-5 in favore della Spagna, anche perché almeno tre successi iberici sono stati molto larghi, cioè un 7-0 del 1971, un 5-0 del 1978 e un 6-0 del 1995, tutti in casa delle Furie Rosse come sarà anche oggi. Curiosamente questo sarà il primo incrocio del XXI secolo, perché gli otto precedenti sono stati giocati tutti fra il 1971 e il 1999, poi ecco la bellezza di 24 anni di assenza che terminerà appunto stasera, quando le Nazionali di Spagna e Cipro finalmente torneranno a sfidarsi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SPAGNA CIPRO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Cipro non sarà garantita questa sera, almeno come evento singolo (ci sarà la Diretta gol sui canali di Sky Sport). Di conseguenza, non possiamo nemmeno evidenziare una diretta streaming video di Spagna Cipro, le principali informazioni ufficiali arriveranno dalla Uefa e dalle rispettive Federazioni nazionali.

SPAGNA CIPRO: PARTITA SCONTATA?

Spagna Cipro, diretta dall’arbitro italiano Simone Sozza presso lo stadio Nuevo Los Carmenes di Granada, si gioca alle ore 20.45 di stasera, martedì 12 settembre 2023, per il girone A delle qualificazioni agli Europei 2024. Inutile dire che i padroni di casa saranno favoritissimi nella diretta di Spagna Cipro, a maggior ragione se si considera la vittoria per 1-7 in Georgia di appena quattro giorni fa, mentre gli ospiti di Cipro sono ultimi, ancora tristemente fermi a quota zero punti in classifica e reduci da un ko casalingo per 0-3 contro la Scozia.

Proprio gli scozzesi sono a sorpresa i dominatori del gruppo con cinque vittorie su altrettante partite giocate finora, la Spagna deve inseguire perché a marzo perse a Glasgow ed inoltre ha già osservato un doppio turno di riposo a giugno per la Final Four di Nations League. Per questo motivo le Furie Rosse hanno “solo” 6 punti in classifica, frutto di due vittorie e una sconfitta in tre partite. Ecco perché per la Spagna la qualificazione non è ancora fatta (anche se basterà il secondo posto) e allora oggi bisogna vincere onorando il pronostico: tutto andrà come previsto nella diretta di Spagna Cipro?

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA CIPRO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Spagna Cipro. I padroni di casa iberici si schierano secondo il modulo 4-3-3 e potrebbero proporci questi undici titolari: Unai Simòn in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Carvajal, Le Normand, Laporte e Gaya; grande qualità nel centrocampo a tre composto da Gavi, Rodri e Fabian Ruiz; infine il tridente offensivo potrebbe vedere come titolari questa sera Asensio, Morata e lanciamo con loro il giovanissimo Yamal.

La risposta di Cipro, anche se sarà una missione difficilissima per loro, dovrebbe essere invece affidata a un modulo 3-5-1-1, nel quale identifichiamo come possibili titolari innanzitutto il portiere Mall, protetto dalla difesa a tre composta da Karo, Laifis e Roberge; folta linea a cinque invece a centrocampo con Antoniou, Kyriakou, Kousoulos, Charalampous e Correia; infine, nel reparto offensivo di Cipro ecco Kastanos come trequartista alle spalle del centravanti Sotiriou.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Spagna Cipro in base alle quote offerte da Snai. I padroni di casa partono ovviamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,02, mentre poi si sale a quota 16 già per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 40 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere Cipro stasera.











