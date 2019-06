Diretta Spagna Usa/ Streaming video tv: Stati Uniti favoriti d’obbligo (Mondiali)

Spagna-Usa, in diretta dallo Stade Auguste-Delaune di Reims, si gioca lunedì 24 giugno alle ore 18.00 e sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiali di calcio femminile 2019 in svolgimento in Francia. Dopo aver iniziato nel migliore dei modi il Mondiale, segnando 3 gol nell’ultima mezz’ora rimontando contro il Sudafrica, la Spagna ha ottenuto solo un punto nelle successive 2 sfide senza mai segnare, ed ora si ritrova di fronte negli ottavi il colosso del calcio femminile Mondiale. Gli Usa che hanno fatto filotto, dando seguito al clamoroso (e forse eccessivo) 13-0 alla Thailandia con i successi per 3-0 contro il Chile e per 2-0 contro la Svezia. I favori del pronostico sono tutti per le americane, ma la possibilità di una sorpresa nella fase ad eliminazione diretta c’è sempre.

DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Spagna Usa sarà visibile in diretta tv sul satellite per gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 202, Sky Calcio Mondiali. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA USA FEMMINILE

Aspettando il calcio d’inizio della partita, possiamo analizzare in maniera più accurata quelle che sono le probabili formazioni di Spagna Usa, in diretta dallo Stade Auguste-Delaune di Reims, lunedì 24 giugno alle ore 18.00 per i Mondiali di calcio femminile 2019. Le spagnole scenderanno in campo con un 4-3-3 schierato con Panos; Torrejon, Hernandez, Mapi, Corredera; Hermoso, Torrecilla, L. Garcia; Mariona, N. Garcia, Putellas. Risponderanno le americane con un 4-3-3 che impiegherà: Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Lavelle, Horan, Mewis; Heath, Morgan, Rapinoe.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Usa favoriti per la vittoria contro la Spagna. Quota per il segno 1 fissata a 10.00 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.40 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 1.40 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.91 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.80 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



