Video/ Spal Benevento (1-1) gol e highlights: Tello risponde a Da Riva

La Spal risponde al Benevento nel finale con Da Riva, potremo dunque ammirare due gol nel video Spal Benevento 1-1. I campani erano passati in vantaggio grazie alla rete siglata da Tello. I campani hanno sprecato molte occasioni per il raddoppio. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. La prima occasione è per il Benevento con l’ottimo inserimento di Moncini che però calcia altissimo. Grandissima occasione per Da Riva che da solo in area centra il portiere avversario. Tello! La sblocca il Benevento! Ottimo cross di Acampora che trova Tello da solo sul secondo palo, tocco semplice per il vantaggio dei campani.

Bella palla per Insigne che calcia male e spreca una buona occasione. Acampora scappa in contropiede, Vicari compie un grandissimo ripieagamento difensivo e salva tutto. Dieci minuti alla fine della prima frazione, Benevento avanti grazie a Tello. Il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi, Benevento avanti.

VIDEO SPAL BENEVENTO: SECONDO TEMPO

Moncini a botta sicura, Capidrossi chiude in maniera essenziale e salva i suoi. Moncini! Arriva il raddoppio del Benevento! Direttore di gara al VAR per un probabile fuorigioco. Rete che viene annullata. Colombo di testa a botta sicura, vola Paleari e salva. Cinque minuti alla fine, Benevento sempre avanti. Da Riva! Pareggia la Spal! Malinteso tra Glik e Seck, Seck calcia ma respinge Vogliacco. Da Riva raccoglie la sfera e non lascia scampo a Paleari. Mancosu per Melchiorri, tiro a botta sicura con Glik che respinge. Termina il match, la Spal riprende il Benevento con Da Riva.

IL TABELLINO

Spal (4-3-1-2): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli (77′ Meccariello); Mora (65′ Crociata), Viviani (78′ Esposito), Da Riva; Mancosu; Finotto (61′ Seck), Colombo (77′ Melchiorri). Allenatore: Roberto Venturato.

Benevento (4-3-1-2): Paleari; Masciangelo, Vogliacco, Glik, Letizia; Calò, Acampora, Ionita; Tello; Insigne (66′ Forte), Moncini (81′ Brignola). Allenatore: Fabio Caserta

Arbitro: Niccolò Baroni di Fiesole

Marcatori: 22′ Tello (BEN), 87′ Da Riva (SPA)



