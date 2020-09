Video/ Spal Inter primavera (2-1) highlights e gol: Ellertsson e Seck, gioia estense

La Spal supera meritatamente l’Inter, nella seconda giornata del campionato primavera, per due reti ad uno grazie alle reti siglate da Ellertsson, il migliore in campo, e Seck. Nel finale Casadei illude i nerazzurri. Stankovic esce di pugni su un calcio d’angolo, la palla arriva a Moro che calcia di prima intenzione, l’estremo difensore blocca facile. Phit sfiora un grandissimo gol con un bolide da fuori area, la sua conclusione sfiora l’incrocio dei pali. Ancora estensi pericolosi con Iskra, la sfera lambisce l’incrocio dei pali, nerazzurri in grandissima difficoltà. Ellertsson, la Spal passa meritatamente avanti. Vincente il pressing Zanchetta su Squizzato, Ellertsson da dentro l’area piccola non sbaglia. Inter ad un passo dal pareggio. Galeotti si supera sul tiro di Carboni che cambia traiettoria a causa di una deviazione. Moro calcia bene ma Stankovic mette in corner con una grandissima parata, risponde colpo su colpo la Spal. Ellertsson salta Kinkoue e calcia, Moretti si frappone tempestivamente e salva i suoi. Alcides, servito da Ellertsson, calcia a botta sicura ma Stankovic mette in angolo. Ancora la Spal vicina al raddoppio con Seck che sfiora il palo alla destra di Stankovic. Spal e Inter vanno al riposo sul risultato di uno a zero.

IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa grandissima azione di Oristanio il cui tiro termina la corsa contro il palo. Dopo aver anticipato il diretto avversario calcia a botta sicura ma la gioia del gol viene annullata dalla traversa. Ottimo inizio dei nerazzurri nella ripresa. Monumentale occasione sui piedi di Pith che calcia su Stankovic e spreca il raddoppio. Ancora Stankovic si esalta prima su Seck e poi su Semprini, Inter aggrappata al suo portiere. Ellertsson serve Seck che fulmina Stankovic, in questa occasione l’estremo difensore non poteva davvero nulla. Spal ad un passo dal tris con Piht, l’Inter sembra ormai aver tirato i remi in barca. Bonfanti ci prova di testa, blocca facile Galeotti! L’Inter la riapre a cinque minuti dal termine. Angolo per i nerazzurri, Bonfanti di testa trova la respinta di Galeotti, Ahkalaia riapre per il compagno di squadra Casadei che ribadisce in gol. Inter ad un passo dal pari. Ahkalaia di testa a botta sicura ma Galeotti si supera. Il direttore di gara assegna cinque minuti di recupero. La Spal tiene bene e porta a casa la vittoria, gli estensi hanno rischiato molto nel finale.

IL TABELLINO

INTER SPAL (1-2)

Marcatori: Ellertsson 16′ (S), Seck 70′ (S), Casadei 86′ (I)

Spal: 1 Galeotti, 2 Alcides(dal 60′ Suffer), 3 Iskra, 4 Peda, 5 Owolabi(dal 77′ Raitanen), 6 Zanchetta, 7 Attys(dal 60′ Semprini), 8 Ellertsson, 9 Moro, 10 Seck(dall’83’ Borsoi), 11 Piht(dall’83 Campagna). A disposizione: 12 Rigon, 13 Szyszka, 14 Csinger, 15 Raitanen, 16 Suffer, 17 Borsoi, 18 Roda, 19 Mamas, 20 Semprini, 21 Fiori, 23 Stefanski, 24 Campagna. Allenatore: Giuseppe Scurto

Inter: 1 Stankovic; 2 Moretti, 4 Kinkoue, 5 Sottini(dal 46′ Hoti); 7 Vezzoni, 8 Mirarchi(dal 60′ Iliev), 6 Squizzato, 11 Carboni(dal 60′ Ahkalaia), 3 Dimarco(dal 46′ Casadei); 10 Oristanio(dal 72′ Bonfanti), 9 Satriano. A disposizione: 12 Botis, 21 Magri, 13 Hoti, 14 Moretti, 15 Sangalli, 16 Wieser, 17 Casadei, 18 Iliev, 19 Bonfanti, 20 Akhalaia. Allenatore: Armando Madonna

Ammoniti: Owolabi, Semprini

Arbitro: Ermanno Feliciani

