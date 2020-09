Diretta Spal Inter Primavera/ Streaming video e tv: Scurto troverà l’impresa?

Spal Inter primavera, diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani, è la partita in programma oggi, sabato 26 settembre 2020 e valida per la 2^ giornata del Campionato 2020-21: fischio d’inizio fissato per le ore 13,00. Per il secondo turno della Primavera 1 2020-21 ecco la diretta tra Inter e Spal primavera, match particolarmente atteso, il cui esito poi non pare poi così scontato. Certo sulla carta il favore non può che andare ai nerazzurri di Madonna, autori di una bellissima stagione nel 2019-20, nonchè protagonisti anche a livello internazionale vista la loro partecipazione alla UEFA Youth League: non scordiamo però che contro ci sono una delle sorprese di questa nuova stagione del Campionato primavera 1, la Spal primavera di Scurto, che si candida al ruolo di jolly a sorpresa nel tabellone generale. La formazione estense dopo tutto, da neopromossa, è squadra ancora da conoscere e comunque capace di far saltare qualche big, non appena si entrerà a pieno regime. I nerazzurri dunque questo pomeriggio, non porranno abbassare il livello di attenzione: serve dunque la massima concentrazione per confermare sul campo anche l’ottimo debutto in campionato, occorso solo pochi giorni fa (3-0 contro la Sampdoria).

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA SPAL INTER

La diretta tv di Spal Inter Primavera è affidata a Sportitalia, che dunque potrà essere seguita da tutti gli appassionati attraverso il digitale terrestre, sul canale 60. In alternativa, e in assenza di un televisore, sarà la stessa emittente a fornire il servizio di diretta streaming video, e allora in questo caso basterà visitare il sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL INTER PRIMAVERA

Alla vigilia della diretta tra Spal e Inter primavera, valida solo per la seconda giornata di campionato, ecco che di pare ancora rischioso fissare le probabili formazioni di Scurto come di Madonna: siamo solo alle prime battute della stagione e ancora entrambe le rose non paiono al top della condizione. Pur volendo comunque provare a fissare dei protagonisti per la sfida odierna, ecco che in casa degli estensi possiamo immaginare un classico 4-3-3, dove in porta certamente non mancherà il titolare Galeotti. Iskra e Semprini sono poi le prime scelte del tecnico per la difesa, mentre in mediana sarà Mamas in cabina di regia, affiancato da Ellertsson e Seck: per completare l’attacco si fanno avanti Horvath, Cuellar e Peda. Spazio invece al 3-5-2 per i nerazzurri di Mister Madonna: qui in attacco dovremo veder dal primo minuto Satriano e Esposito, mentre per la mediana paiono sicuri della loro maglia solo Squizzato, Oristanio e Vezzoni. Saranno invece confermati in difesa, davanti al numero 1 Stankovic, Moretti, Cortinovis e Kinkue.

