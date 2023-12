Video/ Spal Olbia (2-0) gol e highlights: decidono Bassoli e Valentini (23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLòIGHTS SPAL OLBIA: SINTESI

La Spal supera l’Olbia in scioltezza per due reti a zero. Riviviamo le emozioni del match con la descrizione delle fasi salienti. Ci prova Bassoli, palla fuori. Bertini calcia da punizione, la sfera sfiora il palo. Tripaldelli calcia dalla lunga distanza ma non trova la porta, tentativo velleitario dell’esterno. Bassoli! La sblocca la Spal! Maistro la mette in mezzo da calcio d’angolo e trova il colpo di testa vincente di Bassoli. Nanni pesca Ragatzu da solo, chiude bene la difesa dei padroni di casa. La prima frazione di gara termina con la Spal avanti.

Diretta/ Spal Olbia (risultato finale 2-0) streaming video: la chiude Valentini (Serie C, 23 dicembre 2023)

Ragatzu ci prova da fuori area, Alfonso blocca senza problemi. Maistro la mette in mezzo, Peda ci prova di testa, tentativo debole. Lancio lungo per Palomba che calcia male. Rao supera Motolese e serve Rabbi, tiro che termina alto. Spal che continua ad attaccare a caccia del gol che chiuderebbe la gara. Rinaldi si coordina bene e calcia, Rinaldi compie una super parata. Maistro calcia da lontanissimo, ancora attento Rinaldi che mette in angolo. Valentini! La chiude la Spal! Maistro in mezzo da punizione, arriva Valentini che non lascia scampo al portiere avversario. Contini calcia da fuori area, la sfera per poco non finisce in porta.

Diretta/ Olbia Pontedera (risultato finale 0-3): che tris, granata corsari in Sardegna! (17 dicembre 2023)

IL TABELLINO DI SPAL OLBIA

SPAL: Alfonso E. (Portiere), Tripaldelli A., Bassoli A., Peda P., Fiordaliso A. (dal 36′ st Bruscagin M.), Bertini M. (dal 19′ st Collodel R.), Maistro F., Carraro M., Contiliano N. (dal 41′ st Celia R.), Rao E. (dal 26′ st Valentini N.), Rabbi S. (dal 26′ st Antenucci M.). A disposizione: Angeletti T., Del Favero M. (Portiere), Dumbravanu D., Edera S., Meneghetti M. (Portiere), Orfei A., Parravicini F., Puletto F., Saiani F., Serigne Deme

OLBIA: Rinaldi F. (Portiere), Palomba L., Bellodi G., Motolese M., Arboleda C. (dal 42′ st Scapin T.), Mameli A. (dal 29′ st Contini G.), Dessena D., Montebugnoli M., Biancu R., Ragatzu D., Nanni N. (dal 41′ st Gennari M.). A disposizione: Corti A., Fabbri F., Incerti D. F., La Rosa L., Mordini D., Palmisani L. (Portiere), van der Want M. (Portiere), Zallu F., Zanchetta F.

Diretta/ Pineto Spal (risultato finale 1-1): secondo legno per De Santis! (Serie C, 16 dicembre 2023)

Reti: al 40′ pt Bassoli A. (Spal) , al 42′ st Valentini N. (Spal) .

Ammonizioni: al 43′ pt Bertini M. (Spal) al 25′ st Motolese M. (Olbia).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLòIGHTS SPAL OLBIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA