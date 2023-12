DIRETTA/ Spal Olbia video streaming tv: i numeri delle rose delle due squadre (Serie C, 23 dicembre 2023)

DIRETTA SPAL OLBIA: TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo all’inizio della diretta di SPAL Olbia, è affascinante esplorare il lato economico delle due squadre. La SPAL si presenta come una squadra con un valore di mercato complessivo di 7,85 milioni di euro, con Contiliano e Fiordaliso che emergono come i giocatori più valutati. Dall’altra parte, l’Olbia si posiziona con un valore complessivo di 3,63 milioni di euro, e sono Arboleda e Palmisani a guidare la classifica come i giocatori più costosi.

Diretta/ Olbia Pontedera (risultato finale 0-3): che tris, granata corsari in Sardegna! (17 dicembre 2023)

Questi dati economici possono fornire indicazioni interessanti sulla forza delle squadre, ma il calcio è notoriamente imprevedibile, e la dinamica del gioco può spesso sovvertire le aspettative. Sarà interessante vedere come queste valutazioni si tradurranno in azione sul terreno di gioco, dove la passione, la strategia e le performance individuali influenzeranno il risultato finale. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Pineto Spal (risultato finale 1-1): secondo legno per De Santis! (Serie C, 16 dicembre 2023)

SPAL OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Spal Olbia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spal Olbia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MATCH A FERRARA

Spal Olbia, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. La SPAL si trova attualmente al diciannovesimo posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 16 punti accumulati in diciotto giornate. La squadra allenata da Leonardo Colucci ha registrato quattro risultati utili consecutivi, ma ciò non ha migliorato la sua posizione in classifica, rimanendo al penultimo posto. Nonostante abbia ottenuto quattro punti nei recenti incontri contro Ancona, Gubbio, Entella e nell’ultima trasferta in casa del Pineto, la SPAL non vince da otto giornate. L’incontro con l’Olbia rappresenta un’opportunità per conquistare i tre punti e cercare di risalire in classifica.

Diretta/ Spal Entella (risultato finale 0-0): pari a reti inviolate al Mazza

L’Olbia si trova attualmente al diciottesimo posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 17 punti in diciotto giornate, alla pari con il Sestri Levante. Nonostante l’inizio positivo della stagione, la squadra guidata da Leandro Greco è ora stabilmente posizionata nella zona retrocessione. Negli ultimi tempi, l’Olbia ha faticato a mantenere la forma, ottenendo solo due punti nelle ultime cinque partite di campionato. Con quattro sconfitte nelle ultime cinque trasferte e un pesante ko interno col Pontedera nell’ultima sfida, l’Olbia mostra uno dei peggiori record in trasferta, con solo 5 punti ottenuti in otto partite.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Spal Olbia, match che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Leonardo Colucci schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alfonso; Fiordaliso, Valentini, Bassoli, Tripaldelli; Maistro, Carraro, Collodel; Rao, Antenucci, Rabbi. Risponderà l’Olbia allenata da Leandro Greco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rinaldi, Zallu, Bellodi, Fabbri, Montebugnoli; Dessena, La Rosa, Incerti; Contini, Corti, Ragatzu.

SPAL OLBIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.97, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA