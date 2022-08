Video/ Spal Reggina (1-3) gol e highlights: Inzaghi offre spettacolo (Serie B)

regginaVIDEO SPAL REGGINA: BUONA LA PRIMA PER INZAGHI

La Reggina espugna il Paolo Mazza di Ferrara in occasione della prima giornata del campionato di Serie B. La formazione allenata da Pippo Inzaghi domina il primo tempo ma trova il vantaggio soltanto nel finale della frazione di gioco grazie al mancino chirurgico di Crisetig, che si infila proprio all’angolino basso. Un palo colpito da Rivas ed un miracolo di Alfonso hanno tenuto in piedi i padroni di casa, ma nel recupero gli amaranto hanno trovato il meritatissimo 1-0. Nella ripresa la Spal aumenta i ritmi, reagisce e si rende subito pericolosa con Zanellato, mentre gli ospiti sembrano più attendisti.

I calabresi provano a sorprendere i padroni di casa in contropiede e, proprio nel miglior momento degli uomini di Venturato, Menez trova il raddoppio al 52esimo su assist al bacio di Rivas. Al 68esimo, infine, ci pensa il migliore in campo, Rigoberto Rivas, a chiudere i giochi raccogliendo l’invito di Canotto e battendo Alfonso per la terza volta. La Mantia con una girata spettacolare rende meno amaro il passivo, siglando al 79esimo il 3-1 finale. L’assedio della Spal negli ultimi minuti di gara non basta, vince la Reggina, che si candida a possibile outsider di questo campionato.

VIDEO SPAL REGGINA, LE DICHIARAZIONI

Lasciamo la parola a Roberto Venturato, allenatore della SPAL, dopo la sconfitta subita: “Primo tempo non adeguato per quelle che sono le nostre capacità, abbiamo avuto poca intensità. Dispiace aver preso gol alla fine del primo tempo, poi abbiamo commesso due errori gravi sugli altri gol, in ogni caso forse meritavamo di rientrare prima in partita. Le squadre di Inzaghi hanno la capacità di stare compatte e ripartire in velocità. La partita è stata condizionata dagli errori nella ripresa. Avevamo preparato la partita in un certo modo, che poi non abbiamo seguito. Nella ripresa abbiamo fatto una prestazione positiva, abbiamo cercato con insistenza il gol e la seconda rete della Reggina ci ha impedito di tornare in partita”.

Anche Filippo Inzaghi ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi nel postpartita: “Sono contento, abbiamo fatto 65 minuti ottimi, poi sul 3-0 non mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. A momenti riaprivamo una partita che non aveva più storia. Non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo crescere molto. Nel primo tempo dovevamo fare più gol, poi non possiamo rischiare di riaprire una gara già chiusa. Mi piace comunque l’atteggiamento e la voglia che hanno“.

VIDEO SPAL REGGINA, IL TABELLINO

SPAL REGGINA 1-3 (0-1)

Marcatori: 45’+2′ Crisetig (R), 51′ Ménez (R), 67′ Rivas (R), 79′ La Mantia (S)

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello, Celia; Maistro (70′ Rabbi), Viviani (70′ Tunjov), Zanellato; Mancosu (81′ Murgia); La Mantia, Moncini (70′ Finotto). In panchina: Thiam, Almici, Dalle Mura, Peda, Tripaldelli, Varnier, Prati, Rauti. Allenatore: Roberto Venturato.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi (59′ Loiacono), Cionek, Gagliolo, Giraudo; Fabbian (59′ Lombardi), Crisetig, Liotti; Ricci (59′ Canotto), Ménez (65′ Gori), Rivas (81′ Cicerelli). In panchina: Aglietti, Ravaglia, Di Chiara, Dutu, Situm, Agostinelli, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto. Assistenti: Francesco Fiore di Barletta e Federico Fontani di Siena. IV ufficiale: Marco Emmanuele di Pisa. VAR: Federico La Penna di Roma 1. A-VAR: Alessio Tolfo di Pordenone.

Note – Ammoniti: Fabbian (R), Pierozzi (R), Viviani (S), Dickmann (S), Murgia (S). Calci d’angolo: 8-3. Recupero: 4’pt; 5′ st.

