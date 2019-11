Video/ Spal-Sampdoria (0-1): highlights e gol, guizzo di Caprari nel recupero

Il video con i gol e gli highlights di Spal-Sampdoria 0-1 ci mostra l’importantissima vittoria dei blucerchiati che nello scontro diretto battono gli estensi e conquistano tre punti fondamentali per il prosieguo del campionato. Dopo aver evitato per un soffio il KO con il Lecce nel turno infrasettimanale, la squadra di Ranieri trova nuovamente il gol nei minuti di recupero, oltre il novantesimo emerge tutta la voglia dei baciccia di non mollare mai, nemmeno quando tutto sembra perduto. E così, dopo essere stati a lungo in difficoltà e in completa balia degli avversari che non sono riusciti a violare la porta di Audero con Reca, Strefezza e Moncini, a tempo ormai scaduto piazzano l’acuto con il nuovo entrato Caprari che trasforma in oro la sponda di Gaston Ramirez (un altro che parte spesso dalla panchina e fa la differenza nella ripresa quando i titolari cominciano ad accusare la stanchezza) e restituisce un po’ di entusiasmo a tutto l’ambiente, scosso anche dalle recenti vicissitudini societarie con la cordata rappresentata da Vialli che si è tirata indietro proprio quando l’accordo con il presidente Ferrero sembrava in dirittura d’arrivo. Sconfitta bruciante per gli uomini di Semplici che ereditano proprio dalla Samp l’ultimo posto, non è bastato giocare benissimo per più di un’ora, quest’anno i ferraresi dovranno sudarsela ancora di più la salvezza vista la difficoltà cronica nell’inquadrare il bersaglio e mantenere la freddezza sotto porta. Il campionato è ancora lunghissimo e la classifica è più corta rispetto agli altri anni, ma deve arrivare al più presto una reazione per non mandare completamente di traverso la stagione che non è partita sotto i migliori auspici, considerando gli infortuni che hanno decimato la squadra.

IL TABELLINO

SPAL-SAMPDORIA 0-1 (0-0)

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari (85′ Jankovic), Igor; Strefezza, Murgia, Valoti (68′ Missiroli), Kurtic, Reca; Petagna, Moncini (62′ Floccari). All. Leonardo Semplici.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Jankto (74′ Augello), Ekdal, Vieira; Thorsby; Bonazzoli (90′ Caprari), Gabbiadini (70′ Gaston Ramirez). All. Claudio Ranieri.

ARBITRO: Daniele Chiffi (sez. di Padova).

AMMONITI: Depaoli (Sampdoria), Igor (Spal), Missiroli (Spal), Kurtic (Spal).

RECUPERO: 0′ pt e 5′ st.

MARCATORI: 90’+1′ Caprari (Sampdoria).

