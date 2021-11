Video/ Spal Sassuolo Primavera (0-5) gol e highlights: ampio successo dei neroverdi!

VIDEO SPAL SASSUOLO PRIMAVERA 0-5: PRIMO TEMPO

Termina 0-5 Spal Sassuolo Primavera. Nella gara valevole per la 10^ giornata del campionato Primavera 1, i neroverdi conquistano una vittoria importante, arrivata grazie ad una grande prestazione, come possiamo vedere nel video degli highlights. La Spal non riesce quindi a dar seguito alla brillante vittoria della scorsa giornata, 1-5 in casa del Lecce, ma resta comunque a ridosso delle zone alte di classifica con 14 punti. Per il Sassuolo si tratta della seconda vittoria consecutiva. Tre punti importanti, che allontanano i neroverdi dalle retrovie. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita.

Diretta/ Sampdoria Empoli (Primavera) streaming video e tv. Caccia al secondo posto

Il primo tempo si apre con la Spal che prova a fare la partita. Sono infatti i biancazzurri a gestire la palla, con il Sassuolo che attende gli avversari difendendo con ordine. Dopo un paio di tentativi dei padroni di casa non andati a buon fine, il Sassuolo si porta in vantaggio al primo affondo del match. E’ il 32′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo si crea una mischia in area, la palla viene allontanata dalla difesa di casa. A raccoglierla è Aucelli, che controlla e scarica da fuori area un meraviglioso sinistro all’incrocio dei pali, è 0-1. Il gol sblocca i neroverdi che al 45′ raddoppiano. Abubakar con un passaggio di esterno serve Mata, tiro di prima intenzione e gol, 0-2. Nel recupero si complica ulteriormente la partita della Spal. Campagna protesta e viene ammonito per la seconda volta, spallini in dieci uomini.

Diretta/ Spal Sassuolo Primavera (risultato finale 0-5): pokerissimo dei neroverdi!

VIDEO SPAL SASSUOLO PRIMAVERA 0-5: SECONDO TEMPO

In doppio svantaggio e in inferiorità numerica, la Spal crolla nel secondo tempo. Al 48′ il Sassuolo chiude definitivamente la partita. Samele soffia il pallone a Nador, si invola verso la porta e da posizione defilata fulmina Rigon con un preciso tiro sul primo palo. I neroverdi continuano a spingere e calano il poker al 54′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore del Sassuolo, Estevez riesce a toccarla per Flamingo, che da pochi passi non sbaglia, 0-4.

I neroverdi amministrano quindi il vantaggio, non rinunciando però ad attaccare. Al 77′ Ferrara a tu per tu con Rigon si fa ipnotizzare dal portiere, che con una parata d’istinto riesce a deviarla in corner. Passano 3 minuti e arriva il pokerissimo del Sassuolo. Abubakar con un passaggio filtrante, lancia Karamoko verso la porta. In uno contro uno davanti al portiere non sbaglia, è 0-5. Negli ultimi minuti non succede più nulla, la gara si conclude con la roboante vittoria del Sassuolo sulla Spal.

Diretta/ Bologna Atalanta Primavera (risultato finale 1-3): netta vittoria nerazzurra

VIDEO SPAL SASSUOLO PRIMAVERA 0-5: IL TABELLINO

RETI: 32′ Aucelli (SA), 45′ Mata (SA), 48′ Samele (SA), 54′ Flamingo (SA), 80′ Karamoko (SA).

SPAL PRIMAVERA: Rigon; Csinger, Nador, Campagna, D’Andrea (65′ Dell’Aquila), Forapani, Orfei (46′ Wilke Braams), De Milato, Saiani (65′ Borsoi), Pinotti (54′ Abdalla), Roda (75′ Simonetta). A disp. Pezzolato, Bugaj, Biancheri, Fiori, Fahad, Puletto. All. Fabrizio Piccareta.

SASSUOLO PRIMAVERA: Zacchi; Paz, Flamingo, Zalli (82′ Cehu), Macchioni; Aucelli (69′ Arcopinto), Zenelaj (55′ Casolari), Abubakar; Estevez (69′ Karamoko), Samele, Mata (46′ Ferrara).A disp. Vitale, Bonucci, Daniels, Ahmed, Toure, Cavallini, Forchignone. All. Emiliano Bigica.

VIDEO SPAL SASSUOLO PRIMAVERA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA