Video/ Spezia Juventus (2-3) gol e highlights: De Ligt regala la prima vittoria

La Juventus ottiene la sua prima vittoria in campionato sul campo dello Spezia. Vittoria sofferta per la compagine di Allegri che dopo essere passata in vantaggio con Kean subisce la rimonta dei padroni di casa firmata da Gyasi e Antiste. Nella ripresa Chiesa e De Ligt ribaltano il risultato. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Chiesa prova l’iniziativa puntando Nikolau, palla messa in angolo. Chiesa serve Kean che calcia, un difensore la mette in angolo. Rabiot prova il cross dalla sinistra, blocca facile Zoet. Altra iniziativa di Chiesa che calcia ma trova la deviazione di un difensore in angolo. De Light colpisce di testa ma non trova lo specchio. Juventus che attacca ma lo Spezia chiude bene tutti gli spazi.

Bella iniziativa di Bastoni chiuso da dietro da Chiesa. Abbiamo superato il ventesimo minuto di gioco, non si sblocca il match. Kean! La sblocca la Juventus! Bonucci lancia da dietro con Rabiot che di testa trova Kean che la mette dentro da due passi. Gyasi! La riprende lo Spezia! Verde, dopo il calcio d’angolo, trova la grandissima risposta di Szczesny, il polacco non può farci nulla su Gyasi. Dybala ci prova su punizione ma la sua conclusione è centrale. Ancora Dybala che ci prova su punizione, tiro centrale. Termina la prima frazione tra Spezia e Juventus, decidono al momento le reti siglata da Kean e Gyasi.

SECONDO TEMPO

Antiste! Passa in vantaggio lo Spezia! Parte in contropiede del centravanti servito da Maggiore, il centravanti, complice anche la deviazione di Bonucci, batte Szczesny. Alex Sandro serve Chiesa, tiro deviato che per poco non termina in porta. Dybala pesca Kean che di testa trova la grande deviazione di Zoet. Chiesa serve McKennie che dal limite dell’area la mette alta. Juventus che continua ad attaccare per trovare la rete del pareggio. Nella Juventus entra Morata per Kean, Allegri sta provando a scuotere i suoi. Dybala ci prova da fuori area ma trova la deviazione in angolo di Zoet. Gyasi parte in contropiede e crossa senza però trovare nessun compagno. Maggiore ci prova da centrocampo dopo aver visto Szczesny leggermente fuori dai pali, la sfera termina fuori. Verde serve per Simone Bastoni che crossa per Antiste, tiro a botta sicura con Bonucci che salva sulla linea.

Chiesa! Arriva il pareggio della Juventus! Grande azione di Chiesa che supera Nikolau entra in area e non lascia scampo a Zoet. De Light! La Juventus sigla la rete del vantaggio! Da calcio d’angolo l’olandese trova il colpo di testa della rimonta. Dieci minuti alla fine, la Juventus gioca ora in contropiede. Nella Juventus entra Kulusevski per Chiesa. Sala trova Maggiore da solo in area, Szczesny compie un grandissimo miracolo. Siamo in pieno recupero, ultime speranze per lo Spezia. Morata commette fallo a centrocampo e si prende il giallo. Morata calcia dal limite dell’area ma non trova la porta. Nzola stende De Ligt a centrocampo e si prende il giallo. Termina il match, la Juventus, con grande fatica, vince sul campo dello Spezia.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Ferrer, Bourabia (32′ st Sala); Verde (32′ st Manaj), Maggiore, Gyasi; Antiste (32′ st Nzola). A disposizione: Bertola, Kiwior, Podgoreanu, Provedel, Salcedo, Strelec, Zovko. Allenatore: Motta.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio (1′ st Alex Sandro); Chiesa (39′ st Kulusevski), Bentancur (1′ st Locatelli), McKennie, Rabiot (21′ st Bernardeschi); Dybala, Kean (13′ st Morata). A disposizione: Cuadrado, Lu. Pellegrini, Perin, Pinsoglio, Ramsey, Rugani. Allenatore: Allegri.

ARBITRO: Aureliano di Bologna

MARCATORI: 28′ pt Kean (J), 33′ pt Gyasi (S), 3′ st Antiste (S), 20′ st Chiesa (J), 27′ st De Ligt (J).

NOTE: Ammoniti Nikolaou, Nzola (S); Morata (J). Recupero: 1′ pt – 6′ st.

VIDEO SPEZIA JUVENTUS, HIGHLIGHTS E GOL

