Video/ Spezia Parma (0-1) gol e highlights: Moutinho gela il Picco (Serie B, 2 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPEZIA PARMA: SINTESI

Il Parma vince all’ultimo minuto in casa dello Spezia ed aggancia in testa alla classifica il Venezia. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Elia prova a servire Salvatore Esposito che manca l’aggancio. Man la mette in mezzo, respinge la difesa dello Spezia. Occasione colossale per Elia che a porta praticamente vuota la mette alta. Ci prova Ciolak dopo l’azione del Parma, palla alta. Parma che ha alzato il baricentro del gioco. Kouda! La sblocca lo Spezia! Bandinelli trova Verde che serve Kouda, finta e tiro vincente. Il VAR annulla la rete, si resta sullo zero a zero. Pochi minuti alla fine della prima frazione, si resta sullo zero a zero. Termina la prima frazione di gara.

Diretta/ Spezia Parma (risultato finale 0-1) streaming video tv: autogol Moutinho! (Serie B, 2 dicembre 2023)

Bernabè prova il tiro a giro, palla fuori. Hernani calcia dalla distanza, Zoet para senza problemi. Padroni di casa che attaccano ora con convinzione. Charpentier ci prova, sfera respinta in angolo. Charpentier calcia da due passi, grandissima la risposta di Zoet. Girandola di cambi, i rispettivi allenatori sperano di pescare il jolly vincente della panchina. Iniziativa di Man, blocca Zoet. Autogol di Moutinho! Il Parma la vince all’ultimo minuto di recupero! Da corner deviazione sfortunata che condanna alla sconfitta lo Spezia.

Video/ Parma Modena (1-1) gol e highlights: Partipilo risponde a Duca! (Serie B, 25 novembre 2023)

SPEZIA PARMA, IL TABELLINO DELLA PARTITA

Spezia – Parma: 0-1;

Reti: 94′ Aut. Moutinho (P);

Ammoniti: 34′ Zurkowski (S), 44′ Camara (P), 64′ Partipilo (P).

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Muhl, Nikolaou, Elia (83′ Moutinho); Zurkowski (45′ Cipot), S.Esposito, Bandinelli (83′ Gelashvili); Verde, P.Esposito (75′ Moro), Kouda (75′ Ekdal).

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara (87′ Ansaldi); Hernani (75′ Bonny), Estevez; Man, Camara (45′ Bernabè), Mihaila (56′ Partipilo); Colak (45′ Charpentier).

DIRETTA/ Parma Modena (risultato finale 1-1): Partipilo trova il pari! (Serie B, 25 novembre 2023)

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPEZIA PARMA













© RIPRODUZIONE RISERVATA