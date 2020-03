Video/ Spezia Pescara (2-0): highlights e gol. Dominio ligure al Picco (Serie B)

Nel posticipo della 27^ giornata di Serie B, lo Spezia batte meritatamente col risultato di 2-0 il Pescara e vola dunque al 4^ posto nella classifica di campionato. Esaminando col video di Spezia Pescara le azioni salienti del mach diciamo che al via parte subito forte il club bianconero che sfiora il vantaggio già al 6′: stupenda apertura d’esterno di Ricci per Gyasi che ha crossato dalla destra premiando l’inserimento di Maggiore che da distanza ravvicinata ha tentato un tiro di prima intenzione che è uscito ampiamente fuori dal secondo palo difeso da Fiorillo.Al 9′ è Gyasi a provarci con un preciso rasoterra indirizzato verso l’angolino basso ma l’stremo difensore ospite è riuscito a bloccare in tuffo. La reazione della squadra di Legrottaglie arriva sul capovolgimento di fronte successivo quando Galano ha sfondato sulla destra ed ha tentato un tiro da distanza ravvicinata ma un pò defilata che è uscito colpendo la parte esterna della rete. Al 23’ è ancora l’attivo Maggiore a provarci con un gran tiro dal limite dell’area che l’attento Fiorillo ha deviato in corner con un pronto intervento in tuffo. Al 33’ ancora protagonista il numero 25 che, dopo aver chiuso l scambio prima con Gyasi e poi Galabinov, ha tentato un tiro che Fiorillo è riuscito a respingere.

LA RIPRESA

Ripartono meglio i padroni di casa che si aggrappano per l’ennesima volta all’ottima serata di Maggiore, il cui potente tiro tentato al 48’ , è stato messo i corner dall’attento Fiorillo. Il vantaggio è nell’aria ed arriva al 49’ grazie ad un autogol di Scogliamiglio: cross di Ricci per Terzi, la cui torre di testa è stata intercettata dal difensore ospite che ha sfortunatamente deviato verso la propria porta. Al 60’ occasionassimo per Maggiore che da dentro l’area di rigore calcia con potenza ma centralmente, permettendo così a Fiorillo di poter respingere. Il raddoppio però è nell’aria ed arriva al 61’ quando l’imprendibile Maggiore, dopo aver sfondato sulla destra, ha crossato al centro per Gyasi che, sfruttando l’ottimo velo di Galabinov, ha insaccato da due passi in rete. Al 65’ arriva la prima sostituzione dello Spezia con Ferrer che è subentrato all’ammonito Vignali. Al 67’ il grande protagonista della serata Maggiore ancora sugli scudi quando è stato smarcato in area di rigore da dove ha scoccato un tiro che centrale è stato respinto dall’estremo difensore ospite. Al 69’ altra sostituzione con Acampora che ha preso il posto di Mastinu e Bojinov che ha preso il posto di Maniero. Al 78’ altro doppio cambio con Pavone e Di Gaudio che hanno rilevato rispettivamente Galano e Bidaoui. Nel finale, il risultato ormai acquisito e la girandola di sostituzioni, ha di fatto anestetizzato al sfida che si è conclusa senza ulteriori sussulti sul 2 a 0 in favore dei padroni di casa.

