Video/ Spezia Pisa (0-0) highlights: pareggio a reti bianche (Serie B, 8 ottobre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS SPEZIA PISA: LA CRONACA

Video Spezia Pisa che si apre subito con un’occasione da gol in casa bianconera con il tentativo da parte di Esposito in girata dopo l’assist di Nikolaou. Il resto del primo tempo non presenta molte occasioni da gol con l’unica capitata nei piedi di Esteves. Il calciatore della formazione allenata da Alberto Aquilani becca il palo andando vicinissimo al vantaggio toscano che però si presenta come molto solido in fase difensiva non concedendo occasioni importanti ai bianconeri. Nel primo tempo per la formazione ligure saranno 13 tiri: tre dei quali in porta che però non mettono in difficoltà l’estremo difensore nerazzurro Nicolas. Primo tempo che termina con il risultato di 0-0, pochissime le occasioni.

Il secondo tempo della sfida tra Spezia e Pisa si apre subito con ben tre occasioni nei primi 15 minuti. Torregrossa si ritrova davanti al portiere ma spara sopra a Zoet non trovando la gioia del gol. Poco dopo risponde la formazione di casa con le occasioni in radio successione tentate da Esposito e poco dopo con Antonucci che cerca il palo opposto con una conclusione a gira smanacciata dal portiere avversario. Ecco l’episodio che può cambiare la partita, Salvatore Elia atterra Beruatto e si becca il giallo ma il Var richiama il direttore di gara che revoca la sua decisione. Nel finale si gioca poco e ci sono tanti cartellini, uno dei quali per Ekdal che salterà la tarsferta dopo la sosta contro il Palermo. Triplice fischio del direttore di gara e formazioni che si accontentano di un punto l’uno.

VIDEO SPEZIA PISA: IL TABELLINO

SPEZIA: Zoet J. (Portiere), Amian K., Muhl L., Nikolaou D., Elia S. (dal 21′ st Moro L.), Esposito Sa., Bandinelli F. (dal 30′ st Zurkowski S.), Reca A., Esposito F. (dal 21′ st Cassata F.), Kouda R., Antonucci M. (dal 31′ st Verde D.). A disposizione: Cipot T., Corradini G., Ekdal A., Gelashvili I., Krollis R., Moutinho J., Serpe L., Zovko P. (Portiere) Allenatore: Alvini M..

PISA: Nicolas A. (Portiere), Canestrelli S., Caracciolo Ant., Leverbe M., Esteves T. (dal 28′ st Valoti M.), Barberis A., Marin M., Beruatto P., Torregrossa E. (dal 28′ st Mlakar J.), Moreo S. (dal 36′ st Tramoni L.), Piccinini G.. A disposizione: Calabresi A., Campani M. (Portiere), Hermannsson H., Jureskin R., Loria L. (Portiere), Masucci G., Nagy A., Veloso M., Vignato E. Allenatore: Aquilani A..

Ammonizioni: Verde, Nicolas, Esposito, Moro, Tramoni

Espulsioni: Ekdal

VIDEO SPEZIA PISA: GLI HIGHLIGHTS













