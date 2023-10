DIRETTA/ Spezia Pisa (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie B, 8 ottobre 2023)

DIRETTA SPEZIA PISA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Spezia Pisa è decisamente una delle gare più interessanti di questo nono turno di campionato. La sfida verrà giocata in uno stadio diverso, si scenderà in campo al Dino Manuzzi di Cesena. Classifica non rispecchia la qualità che le due squadre possiedono in rosa. Inizio difficile per i padroni di casa che, nonostante arrivino dalla serie A, non sono ancora riusciti a calarsi nel nuovo campionato perdendo punti per strada. Per la formazione allenata da Massimiliano Alvini soltanto 5 punti in 7 sfide con dei dati offensivi e difensivi preoccupanti.

Soltanto sei gol realizzati e ben 11 subiti. Di questi sei gol, due portano la firma dell’attaccante ex Catania Luca Moro, realizzati nella prima giornata di campionato. Cerca il primo gol in campionato Daniele Verde, andatoci molte volte vicino nel corso di questa prima partita. Il Pisa di Alberto Aquilani si posiziona al tredicesimo posto in classifica con 8 punti collezionati in 7 sfide. Un andamento alla vigilia poco pronosticabile per i nerazzurri. I gol realizzati sono soltanto sei: rappresenta il terzo peggior attacco del campionato, così come gli avversari liguri. I gol subiti sono invece 7 con la media di una rete presa a partita. (Marco Genduso)

SPEZIA PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Spezia Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spezia Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SPEZIA PISA: SQUADRE IN CRISI DI RISULTATI

La diretta Spezia Pisa, in programma domenica 8 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena, sarà un match valido per la nona giornata del campionato italiano di Serie B. In campo due formazioni che non hanno rispettato i pronostici di inizio stagione e stanno provando a rialzarsi: i liguri, infatti, hanno ottenuto solo cinque punti fino a questo momento. I nerazzurri toscani, invece, sono a quota otto in classifica ma hanno perso l’ultima sfida casalinga contro il Cosenza.

SPEZIA PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Spezia Pisa, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena. Tra i padroni di casa mister Massimiliano Alvini, rinvigorito dal successo sul campo della Feralpisalò, proporrà un 3-4-1-2 con Kouda alle spalle di Antonucci ed Esposito. Per mister Alberto Aquilani, invece, una assenza certa, ovvero quella dello squalificato Barbieri. Qualche dubbio sulle condizioni fisiche di Moreo, uscito anzitempo nell’ultima sfida. Al suo posto pronto Esteves.

SPEZIA PISA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Spezia Pisa danno per favorita la squadra di mister Alvini con il segno 1 proposto a 1.90. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei nerazzurri è dato a 4.50 mentre il pareggio si gioca a 3.30.

