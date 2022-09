Video/ Spezia Sampdoria (2-1) gol e highlights: Nzola decide il derby! (Serie A)

VIDEO SPEZIA SAMPDORIA (2-1): CHE DERBY!

Finisce con una vittoria dei padroni di casa il derby ligure tra Spezia e Sampdoria. Ad aprire le marcature la squadra di Giampaolo, all’11’, con una splendida rete dai trenta metri di Sabiri. Appena un minuto dopo, però, ecco il pareggio dei padroni di casa con l’autogol di Murillo. Dopo il pari, il club di Gotti ha preso campo, provando a trovare la via del vantaggio con varie buone occasioni con Gyasi e non solo: rete che però non è arrivata nel primo tempo, rimandando tutto alla seconda frazione di gara, dove ha deciso Nzola.

SPEZIA SAMPDORIA: NZOLA DECIDE LA GARA

Nella ripresa di Spezia Sampdoria sono partiti bene i blucerchiati. Al 66′ importante occasione con Sabiri ma al 72′ è stato ancora lo Spezia ad andare in gol, con Nzola, che ha ben sfruttato un assist di Holm. Sul finale le mani di Dragowski hanno salvato il risultato: al 93′ infatti pericolosissimo Quagliarella, che ha trovato l’incredibile occasione per il pari. Gabbiadini ha servito in area l’attaccante che ha calciato di prima intenzione trovando la super parata del portiere avversario. I 3 punti vanno dunque allo Spezia, che porta a casa il derby.

VIDEO SPEZIA SAMPDORIA (2-1): IL TABELLINO

SPEZIA-SAMPDORIA 2-1

MARCATORI: 11′ Sabiri, 12′ aut. Murillo, 72′ Nzola.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu (87′ Caldara), Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko (70′ Ekdal), Bourabia, Bastoni (59′ Agudelo), Reca (70′ Hristov); Gyasi (87′ Ellertsson), Nzola. A disposizione: Sher, Strelec, Zoet, Beck, Leandro Sanca, Ferrer, Zovko. Allenatore: Gotti.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari (46′ Colley), Murillo, Augello; Villar (61′ Vieira); Leris (71′ Gabbiadini), Rincon, Sabiri, Djuricic (80′ Verre); Caputo (80′ Quagliarella). A disposizione: Contini, Amione, Conti, Pussetto, Yepes, Murru. Allenatore: Conti.

