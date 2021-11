Video/ Sporting Borussia Dortmund (3-1): highlights e gol. Tedeschi eliminati!

VIDEO SPORTING LISBONA-BORUSSIA DORTMUND (3-1): LA SINTESI

Allo Stadio José Alvalade lo Sporting Lisbona supera il Borussia Dortmund per 3 a 1. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Amorim a tentare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni affacciandosi in avanti ma con scarso successo, dato che è invece Reus a sparare tra le braccia del portiere al 3′. Gli ospiti allenati da mister Rose ribaltano presto la situazione e continuano a farsi sentire con Reus ma pure con Schulz al 9′ e Malen al 14′.

I minuti scorrono sul cronometro ed i biancoverdi riescono a passare in vantaggio alla mezz’ora grazie alla rete messa a segno da Pedro Goncalves, approfittando di un erroraccio difensivo commesso da Schulz. I gialloneri vanno a caccia del pari centrando un palo con Malen al 32′ e subiscono anzi il gol del raddoppio portoghese per merito di Goncalves, autore dunque di una doppietta personale finalizzando un’azione corale.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto ammirato in precedenza e sono i leoni a sfiorare l’eventuale tris con Sarabia al 48′, incappando nell’uscita provvidenziale di Kobel. Nell’ultima parte dell’incontro i tedeschi rimangono in inferiorità numerica dal 74′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata dal subentrato Can, colpevole di un fallo di reazione, ed è Porro ad aumentare il distacco all’81’ insaccando la sfera con un colpo di testa sul calcio di rigore parato da Kobel sul tentativo dal dischetto di Goncalves, incapace di capitalizzare il penalty fischiato per fallo di Zagadou su Paulinho ravvisato con l’aiuto del VAR. Inutile poi la rete giallonera nel recupero con Malen al 90’+4′, su assist di Reus.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro spagnolo C. Del Cerro, oltre ad aver espulso Can con un rosso diretto nel Borussia, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Palhinha, Coates ed Adan da un lato, Zagadou e Rose dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quinto turno della fase a gironi permette allo Sporting Lisbona di salire a quota 9 nella classifica del gruppo C della Champions League mentre il Borussia Dortmund non si muove, rimanendo fermo con i suoi 6 punti.

IL TABELLINO

Sporting Lisbona-Borussia Dortmund 3 a 1 (p.t. 2-0)

Reti: 30′, 39′ Pedro Goncalves(S); 81′ Porro(S); 90’+3′ Malen(B).

Assist: 90’+3′ Reus(B).

SPORTING LISBONA (3-4-3) – Adan; Feddal, Coates, Gonçalo Inacio; Porro(88′ Ugarte), Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis(67′ Esgaio); Sarabia(67′ Santos), Paulinho(82′ Tomas), Pedro Gonçalves(88′ Nazinho). Allenatore: Ruben Amorim.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-1-2) – Kobel; Meunier, Pongracic(67′ Tigges), Akanji, Schulz(46′ Can); Reinier(67′ Zagadou), Witsel(67′ Dahoud), Bellingham; Reus; Brandt, Malen. Allenatore: Marco Rose.

Arbitro: C. Del Cerro (Spagna).

Ammoniti: 55′ Palhinha(S); 59′ Coates(S); 74′ Zagadou(B); 80′ Rose(B); 90’+8′ Adan(S).

Espulsi: 74′ Can(B).

