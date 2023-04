Video/ Sporting Lisbona Juventus (1-1) gol e highlights: bianconeri in semifinale

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPORTING LISBONA JUVENTUS: ALTRO GOL DI RABIOT

Sporting Lisbona Juventus video gol e highlights del ritorno dei quarti di finale di Europa League terminato con il risultato di 1-1. Pareggio che vale come una vittoria per i bianconeri visto che, sommato al successo dell’andata per 1-0, si tramuta nella qualificazione al penultimo atto della seconda coppa europea più importante per club. Tornando alla partita, dopo nove minuti Rabiot sbroglia una situazione complicata in area di rigore sugli sviluppi di corner siglando la rete dell’1-0. Un gol che raddoppia lo scarto che divide la Juventus e lo Sporting, questi ultimi obbligati ora a fare due gol per andare ai supplementari e tre per passare il turno.

Qualche decina di minuti più tardi, dopo un “auto-palo” di Danilo, Ugarte viene steso in area da Rabiot. Per Letexier è calcio di rigore, dal dischetto va Edwards che tira centrale e fa 1-1. Il pari trascina lo Sporting che riversa davanti fino al duplice fischio. Nella ripresa spinge sempre di più la squadra di Amorim mentre i ragazzi di Allegri tendon ad abbassarsi per evitare guai peggiori. Questo comporta però due occasioni mastodontiche dello Sporting che prima con Esgaio e poi soprattutto con Coates non riescono a trovare il 2-1 nonostante la distanza ravvicinata. Termina quindi così, con una rete a testa e con la Juventus che aspetta il Siviglia.

VIDEO GOL DI SPORTING LISBONA JUVENTUS, IL TABELLINO

SPORTING-JUVENTUS 1-1 RETI: 9′ Rabiot (J), 20′ rig. Edwards (S) SPORTING (3-4-3): Adan; Diomande, Inacio (36′ st Matheus Reis), Coates; Esgaio, Ugarte, Morita, Santos (42′ st Arthur Gomes); Trincao (36′ st Chermiti), Edwards, Gonçalves. A disp.: Diogo Pinto, Israel, Alexandropoulos, Luis Neto, Rochinha, Fatawu Issahaku, Bellerin, Tanlongo, Dario Essugo. All.: Amorim JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bremer (26′ st Gatti), Alex Sandro; Rabiot, Locatelli, Miretti (26′ st Pogba); Di Maria, Vlahovic (26′ st Milik), Chiesa (33′ st Kostic). A disp.: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Soulé, Paredes, Fagioli. All.: Allegri Probabili formazioni Sporting Lisbona Juventus/ Quote, il tuttofare Hidemasa Morita ARBITRO: Letexier (Francia) AMMONITI: Ugarte, Edwards (S) e Gatti, Pogba (J)

