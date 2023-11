Video/ Sporting Lisbona Raków (2-1) gol e highlights: due rigori condannano i polacchi (9 novembre 2023)

Lo Sporting Lisbona batte il Raków per 2-1 e resta a -3 dall’Atalanta che guida il gruppo D di Europa League, a questo punto per l’assegnazione del primo posto diventa decisivo lo scontro diretto in programma a Bergamo il prossimo 30 novembre, dove agli orobici basterà un pareggio per assicurarsi la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai play-off con una delle terze di Champions. L’episodio che di fatto decide il match arriva al 12′ del primo tempo quando Racovițan, convinto evidentemente di giocare a rugby anziché a calcio, placca St. Juste all’interno dell’area di rigore. L’arbitro albanese non ha alcun dubbio e, oltre a indicare il dischetto, mostra il cartellino rosso al difensore rumeno perché si trattava di chiara occasione da gol. Dagli undici metri si presenta Gonçalves che trasforma il penalty con una freddezza da cecchino, nulla da fare per Kovačević che può solamente raccogliere il pallone in fondo alla rete. Con l’uomo in più i padroni di casa continuano ad attaccare e intorno alla mezz’ora sfiorano il raddoppio con il tentativo di Nuno Santos che solletica la traversa.

Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score: Atalanta di misura! (9 novembre 2023)

Anche nella ripresa c’è una sola squadra in campo ed è quella allenata da Amorim che si procura un altro calcio di rigore, questa volta è Rundić a provocarlo allargando troppo il braccio nel tentativo di intercettare un cross. Gonçalves ha quindi l’occasione di fare doppietta e non se la lascia sfuggire, indirizzando una volta per tutte la gara all’Alvalade. Gli ospiti, nonostante l’inferiorità numerica e un tasso tecnico notevolmente inferiore rispetto agli avversari, trovano comunque il modo di rientrare in partita proprio con il difensore serbo che si fa perdonare con gli interessi accorciando le distanze. L’undici portoghese non si fa però rimontare e difende il gol residuo di vantaggio fino allo scadere. L’unico obiettivo rimasto per il Raków è la “retrocessione” in Conference, battere lo Sturm Graz con almeno due reti di scarto diventa quindi una condizione necessaria (e non sufficiente) per non ritrovarsi fuori da ogni competizione europea già a fine mese.

DIRETTA/ Sporting Lisbona Rakow (risultato finale 2-1): Rundić accorcia ma non basta (9 novembre 2023)

VIDEO SPORTING LISBONA RAKÓW 2-1, IL TABELLINO

SPORTING LISBONA-RAKÓW 2-1 (1-0)

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adán; St. Juste (70’ Diomande), Coates, Inácio (56’ Reis); Esgaio (56’ Fresneda), Gonçalves (56’ Hjulmand), Bragança, Nuno Santos; Edwards (70’ Ferreira), Paulinho, Trincáo. All. Rúben Amorim.

RAKÓW (3-4-3): V. Kovačević; Tudor, Racovițan, Rundić; Jean Carlos, Kochergin (61’ Lederman), Berggren (82’ Kittel), Plavšić; Nowak (18’ A. Kovačević), Crnac (46’ Piasecki), Yeboah (61’ Cebula). All. Dawid Szwarga.

ARBITRO: Enea Jorgji (ALB).

AMMONITI: 29’ Inácio (S), 85’ Paulinho (S), 90’+4’ Cebula (R).

DIRETTA/ Atalanta Sturm Graz (risultato finale 1-0): vittoria di misura per i bergamaschi! (9 novembre 2023)

ESPULSO: 12’ Racovițan (R) per fallo da ultimo uomo.

RECUPERO: 3’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 14’ rig. e 52’ rig. Gonçalves (S), 71’ Rundić (R).

© RIPRODUZIONE RISERVATA