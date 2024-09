Video Stella Rossa Benfica che ci regala un primo tempo dominato dalla formazione portoghese. Ad andare in gol per il Benfica nel primo tempo Akturkoglu e Kokcu. La prima rete arriva dopo appena 9 minuti con l’esterno che bravissimo a spedire il pallone in rete dopo il passaggio di Bah. Lo stesso terzino danese lascerà il campo in favore di Kabore. La Stella Rossa non è in partita e non riesce a spingere come vorrebbe ed ecco ancora i portoghesi che raddoppiano con la prodezza su calcio di punizione dello specialista Kokcu. In panchina esulta mister Lage, consapevole dell’importanza di questa vittoria in un campo complicato come quello serbo.

Video Feyenoord Bayer Leverkusen (0-4)/ Gol e highlights: show dei tedeschi, splende Wirtz

Vince, seppur con un po’ di difficoltà, il Benfica contro la Stella Rossa che nel secondo tempo esce in campo con gli artigli. Al minuto 86 la riapre il centrocampista angolano Milson, abile ad andare in rete calciando le spalle di Trubin. Nel finale c’è spazio per un incredibile palo colpito dal neo entrato Amdouni, in casa Benfica. Dopo 90 minuti il direttore di gara mando le due squadre negli spogliatoi con i portoghesi chiamato di classifica con tre punti ottenuti in un campo molto complicato come quello della Stella Rossa.

Video Brest Sturm Graz (2-1)/ Gol e highlights: ci pensa Sima! (Champions League 19 settembre 2024)

VIDEO STELLA ROSSA BENFICA: IL TABELLINO

STELLA ROSSA: Glazer O., Mimovic O. (dal 26′ pt Dalcio), Djiga N., Spajic U., Seol Young-Woo, Krunic R. (dal 37′ st Ilic L.), Elsnik T., Silas, Ivanic M., Olayinka P. (dal 26′ st Milson), Bruno Duarte (dal 26′ st Ndiaye C.). A disposizione: Gutesa I., Ilic M., Dalcio, Drkusic V., Ilic L., Kanga G., Lekovic S., Milson, Ndiaye C., Prutsev E., Radonjic N. Allenatore: Milojevic V..

BENFICA: Trubin A., Bah A. (dal 37′ pt Kabore I.), Otamendi N., Silva A., Carreras A., Di Maria A. (dal 43′ st Beste J.), Kokcu O. (dal 43′ st Barreiro L.), Florentino, Akturkoglu K., Rollheiser B. (dal 11′ st Aursnes F.), Pavlidis V. (dal 43′ st Amdouni Z.). A disposizione: Gomes A., Soares S., Amdouni Z., Araujo T., Aursnes F., Bajrami A., Barreiro L., Beste J., Cabral A., Kabore I., Schjelderup A. Allenatore: Lage B..

Video Monaco Barcellona (2-1)/ Gol e highlights: la decide Ilenikhena! (Champions League 19 settembre 2024)

Reti: al 41′ st Milson (Stella Rossa) , al 9′ pt Akturkoglu K. (Benfica) , al 29′ pt Kokcu O. (Benfica) .

Ammonizioni: al 25′ pt Silas (Stella Rossa), al 45’+4 st Seol Young-Woo (Stella Rossa) al 7′ st Carreras A. (Benfica), al 19′ st Kabore I. (Benfica), al 32′ st Aursnes F. (Benfica).

VIDEO STELLA ROSSA BENFICA: GOL E HIGHLIGHTS